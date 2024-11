Cor 10 maggio 2022 Mercede: finali nazionali per l´U15 femminile Impresa delle giovani della Mercede Alghero, che nel weekend 6-8 maggio hanno conquistato il pass per le Finali Nazionali in Friuli, in programma dal 29 maggio al 4 giugno



ALGHERO - Le quindicenni della Mercede Alghero tra le 16 squadre più forti d'Italia. Anche le algheresi giocheranno per contendersi lo scudetto U15 (giovani del 2007/8): la Mercede Alghero sarà l'unica rappresentante sarda alla kermesse di fine mese. È la prima volta che la società catalana partecipa a queste finali, mentre numerose sono state le partecipazioni alle fasi nazionali delle varie categorie giovanili, senza però raggiungere, fino ad oggi, la qualificazione alle Finali. Le protagoniste di questa cavalcata sono (in rigoroso ordine alfabetico): Bebbu Giorgia, Bebbu Nicole, Canu Irene, Cherchi Giulia, Derekyuvlieva Yanitsa, Marras Marta, Mura Viola, Paco Elettra, Peana Hajar, Puggioni Susanna, Sechi Antonella, Silanos Elisea, Virgilio Michelle. L'allenatrice è l'ex bandiera della Mercede, Manuela Monticelli, coadiuvata da Viviana Carosi e Giancarlo Salteri.



«Raggiungere una Finale Nazionale è sempre stato il nostro sogno e obiettivo - dichiara Francesco De Rosa - fin dal gruppo delle '99 abbiamo fatto molte interzona sfiorando sempre l'obiettivo senza però raggiungerlo. Col gruppo 2000-2001 rimanemmo fuori per 1 punto...

Quello che mi preme, innanzitutto, è ringraziare le famiglie che due anni fa ci hanno dato fiducia in un momento non semplice, c'erano mille dubbi dovuti anche al Covid e nonostante questo ci hanno "affidato" le loro figlie fidandosi del nostro progetto e questo è il risultato del lavoro svolto. Il secondo ringraziamento - prosegue De Rosa - va alle nostre ragazze, perché negli sport di squadra la cosa più difficile è proprio fare squadra, c'è chi gioca di più e chi meno, chi segna di più e chi meno, tutti aspetti non semplici da gestire, non è semplice far capire che tutti sono importanti in un gruppo, non contano solo i numeri».



«Su questo devo fare i complimenti alle giocatrici, che piano piano hanno compreso questi aspetti ed hanno veramente fatto squadra. Due parole le spendo anche su Manuela Monticelli, che da anni guida sul campo il settore giovanile e la prima squadra. Merita anche lei questo successo - prosegue De Rosa - dopo le finali che ha disputato da giocatrice, lo scudetto vinto a Priolo e la promozione in A1 con la Mercede di cui è stata il capitano per dodici anni, ha deciso di far vivere anche alle ragazze locali queste esperienze e mattone dopo mattone ha raggiunto il risultato. Non posso dimenticare chi ci ha sostenuto, i F.lli Marras, l'Agenzia Allianz di Alghero, Alghero car service, che col loro contributo hanno permesso la partecipazione alla fase nazionale che si è svolta a Fondi. Ora dal 29 maggio al 4 giugno saremo in Friuli, unica squadra sarda delle 16 partecipanti, spero che anche la Fondazione Alghero ed il Comune comprendano la portata di tale evento, non capita tutti i giorni che una città abbia chi li rappresenta in una manifestazione di questa portata» conclude Francesco De Rosa.