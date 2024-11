Cor 10 maggio 2022 La famiglia al centro: progetto finanziato La famiglia al centro", finanziato dalla Regione e realizzato in collaborazione con l´Anci Sardegna. Le attività svolte e i risultati raggiunti sono stati presentati questa mattina nel corso di un webinar con oltre 120 partecipanti



CAGLIARI - Nell’Isola cresce e si consolida la rete dei centri per la famiglia avviata nel 2020 con il progetto "La famiglia al centro", finanziato dalla Regione e realizzato in collaborazione con l'Anci Sardegna. Le attività svolte e i risultati raggiunti sono stati presentati questa mattina nel corso di un webinar con oltre 120 partecipanti.



Tra i presenti, l'assessore regionale dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Mario Nieddu, i vertici dell'Anci Sardegna, i rappresentanti delle amministrazioni comunali e le realtà del terzo settore. A oggi i centri per la famiglia istituiti grazie a uno stanziamento della Regione di 1,2 milioni di euro, sono complessivamente ventitré, a cui si aggiungono ulteriori quattro centri di prossima attivazione, che andranno così a coprire l’intera l’intero territorio regionale (sarà attivo almeno un centro per ciascuno dei 25 ambiti plus).



In Sardegna gli ambiti di intervento dei centri per la famiglia spaziano dalla mediazione familiare e consulenza legale, al contrasto al disagio minorile (cyberbullismo, vulnerabilità socio-economica), dal sostegno alla genitorialità, all’educazione, e i cittadini possono accedere direttamente o attraverso i servizi sociali dei Comuni.