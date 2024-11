Cor 10 maggio 2022 «Attentati ad Alghero, più controlli» «Sono stati dieci giorni violenti, a cui la città non può e non deve rassegnarsi» dichiarano i consiglieri comunali del Gruppo Lega-Psd´Az Maurizio Pirisi, Leonardo Polo e Roberto Trova



ALGHERO - «Sono stati dieci giorni violenti, a cui la città non può e non deve rassegnarsi» dichiarano i consiglieri comunali del Gruppo Lega-Psd'Az Maurizio Pirisi, Leonardo Polo e Roberto Trova. «Queste azioni criminali avvenuti nel centro storico destano molta preoccupazione sia che si tratti di microcriminalità che, ancor peggio, spie di fenomeni malavitosi organizzati rispetto ai quali la Sardegna è sempre stata impermeabile e che tale deve continuare a rimanere».



«Occorre maggiore controllo sopratutto del centro storico, implementando sistemi di videosorveglianza - continuano i consiglieri comunali - In questo senso una proposta che ci sentiamo di fare, oltre a chiedere l'intervento della Regione, che anche grazie ai nostri rappresentati ci sarà, è quella di destinare una importante quota dell'introito dei suoli pubblici per la realizzazione di sistemi di controllo e vigilanza».



«È indispensabile alzare il livello di guardia, unendo ai controlli delle forze dell'ordine e all'attività dell'Autorità giudiziaria, il sostegno deciso della nostra comunità, che deve rimanere impermeabile a questi fenomeni. In una società sana, quale dobbiamo mantenere quella sarda, la malavita non attechisce» insiste il Gruppo Lega-Psd'Az. «I giovani devono avere modelli sani in nessun modo inquinati dalla malavita - concludono Pirisi, Polo e Trova - In questo senso è necessario sostenere famiglie, scuole, il mondo dello sport, le istituzioni ecclesiastiche nella loro opera fondametale di educazione».