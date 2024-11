S.A. 11 maggio 2022 Comune, Csen e Sennori Calcio insieme È lo scopo del progetto “Inclusione e Sport: lo Sport Integrato”, avviato nei giorni scorsi a Sennori e che propone lo svolgimento di attività motoria di base, uniti a divertimento e solidarietà, usando come strumento il Football Integrato



SENNORI - Il Comune di Sennori, il Csen Comitato regionale Sardegna e l’Unione sportiva Sennori calcio insieme per abbattere le barriere sociali e promuovere l’integrazione, attraverso lo sport, fra persone con disabilità e non disabili. È lo scopo del progetto “Inclusione e Sport: lo Sport Integrato”, avviato nei giorni scorsi a Sennori e che propone lo svolgimento di attività motoria di base, uniti a divertimento e solidarietà, usando come strumento il Football Integrato. Il progetto, che andrà avanti sino alla fine dell’anno, propone a tutti gli aspiranti atleti, o anche a chi ha semplicemente desiderio di svolgere attività motoria, l’immersione nel Football integrato, disciplina sportiva promossa ormai da anni dal Csen, e che consiste in un’attività di squadra ispirata al calcio, al baskin e alla pallamano. Tutto questo mettendo fianco a fianco persone con e senza disabilità, senza distinzione di sesso o età.



A Sennori è già attiva una squadra di Football integrato, alla quale, grazie alla collaborazione dell’U.S. Sennori Calcio, si potrà affiancare chiunque abbia voglia di praticare sport, divertirsi e conoscere nuove esperienze. «Già da diversi anni Sennori, grazie alla collaborazione fra Comune e Csen Sardegna, è diventata la capitale sarda dello Sport Integrato. Ricordo che nel 2017 e 2018 abbiamo ospitato i campionati regionali di Football Integrato e ancora nel 2018 a Sennori si sono svolte le Finali Europee di Football Integrato, occasione in cui il nostro paese fu nominato “Città Europea dello Sport Integrato”.



Questo, e l’attuale progetto, a dimostrazione di quanto la nostra Amministrazione sia attenta alle problematiche sociali e alla promozione delle attività sportive», precisa l’assessore allo Sport, Roberto Desini. «Crediamo molto nel valore sociale dell’inclusione e anche nella promozione delle sane attività motorie. Questo progetto mette insieme i due aspetti coniugando al meglio integrazione, solidarietà e sport, con lo scopo anche di lanciare il messaggio che nessuno può essere escluso e nessuno deve rimanere indietro», spiega il consigliere comunale con delega ai Servizi sociali, Pietro Sassu. Le attività del progetto “Inclusione e Sport” si svolgono gratuitamente e sotto la guida di allenatori qualificati, riconosciuti dal Csen.