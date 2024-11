S.A. 14 maggio 2022 Al Quirinale i Borghi più belli d´Italia Della ristretta delegazione ha fatto parte anche Franco Cuccureddu, in qualità di componente del Consiglio direttivo nazionale



CASTELSARDO - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto incontrare mercoledì scorso al Quirinale il Consiglio Direttivo Nazionale dell’associazione de I Borghi più belli d’Italia, guidato dal Presidente Fiorello Primi che ha ringraziato il Presidente Mattarella per l’attenzione ricevuta e per la sensibilità dimostrata, nel corso del suo mandato, per le realtà cosiddette minori e per le comunità che in esse vivono e che cercano di mantenere vive le tradizioni, la cultura e il grande patrimonio di storia di arte. Sono passati 20 anni dalla nascita, all’interno dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), dell’associazione alla quale hanno presentato domanda di adesione quasi 900 comuni tra i quali ne sono stati valutati, attraverso un rigido sistema di selezione, 334 come Borghi più belli d’Italia.



«Si tratta - ha dichiarato il Presidente Primi - di un traguardo molto importante che sta a significare la rilevanza che i piccoli centri di eccellenza hanno assunto in questi anni nel Paese. Soprattutto in questi ultimi due anni, durante la tremenda pandemia che tutti noi ci auguriamo sia in fase di superamento, gli italiani hanno scoperto il piacere di frequentare e conoscere i Borghi con le loro caratteristiche e peculiarità e la loro immensa dote di storia, cultura e tradizioni che fanno dell’Italia il Paese più bello del Mondo».



Della ristretta delegazione ha fatto parte anche Franco Cuccureddu, in qualità di componente del Consiglio direttivo nazionale, che dopo la cerimonia si è intrattenuto con il Capo dello Stato e con il suo consigliere politico, Simone Guerrini, con il quale si sottolineato il ruolo importante che i borghi più belli d’Italia rivestono all’interno della Federazione de Les plus beaux villages de la Terre, che ha visto in questi anni proprio Cuccureddu, assieme al Presidente Fiorello Primi, rappresentare l’Italia, in diversi continenti. «E’ stato un incontro importante, nel quale il Presidente ci ha accolto e si è intrattenuto senza formalismi – ha sottolineato Cuccureddu- consentendoci anche di visitare le stanze più e belle del Quirinale, che serve a darci ulteriore energia per la ripartenza nel postpandemia, che ha cambiato il paradigma della domanda e di vacanze a livello internazionale».



Franco Cuccureddu e Fiorello Primi saranno impegnati in Sardegna nel prossimo fine settimana per la consegna della bandiera dei borghi più belli d’Italia alle due nuove località, che hanno completato positivamente il percorso di certificazione. In particolare la cerimonia di consegna si terrà a La Maddalena, sabato 21 maggio, e Lollove, domenica 22 maggio. Questi ultimi ingressi si aggiungono a: Castelsardo, Bosa, Carloforte, Posada, Atzara, Sadali e portano il totale dei borghi più belli d’Italia in Sardegna ad otto. Intanto domani (sabato) si tiene in Veneto a Follina (TV) l’Assembela Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, dove a rappresentare la Sardegna, con Franco Cuccureddu, ci saranno gli assessori di Nuoro, Valeria Romagna, e di La Maddalena, Gian Vincenzo Belli.