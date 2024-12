S.A. 16 maggio 2022 Bartolo da Lampedusa ad Alghero Pietro Bartolo è un europarlamentare ma è soprattutto il medico di Lampedusa. Sergio Castellitto lo interpreta in Nour, il film di Maurizio Zaccaro. La proiezione e la sua testimonianza all´Istituto Roth



ALGHERO - Venerdì 20 maggio alle ore 17.30 nella sala auditorium dell’Istituto Tecnico “Roth” in via Diez 9 ad Alghero verrà proiettato il film “NOUR. Pietro Bartolo: storie di vita del medico di Lampedusa”.

Sarà presente Pietro Bartolo che appena conclusa la proiezione del film, intorno alle 19, risponderà alle domande dei partecipanti all’iniziativa coorganizzata dall’Associazione Maestrale e dalla Libreria Cyrano ed inserita nell’ambito della scuola di formazione “Progetto Città”, finanziata dalla Fondazione di Sardegna.



«Ho vissuto quasi tutta la vita a Lampedusa, la mia isola, che mi manca tantissimo. Come il mare e la mia famiglia allargata. Guardando il film ho ripensato ai miei dubbi, alle volte in cui, di fronte al corpo di un bambino morto in mare, pensavo di non farcela. Quante volte, in trent’anni, mi sono chiesto se avessi potuto fare di più. Ma mi è anche sembrato di aver fatto bene e sono orgoglioso».



Pietro Bartolo è un europarlamentare ma è soprattutto il medico di Lampedusa. Sergio Castellitto lo interpreta in Nour, il film di Maurizio Zaccaro. Al centro della storia c’è proprio Nour, una bambina siriana di dieci anni che ha attraversato il mare da sola e ora vuole ritrovare sua madre. Il medico di Lampedusa se ne prende cura, cerca di ricostruire il passato della ragazzina, il suo presente, cerca di darle un nuovo futuro. Una vicenda vera che è nel libro “Lacrime di sale” che raccoglie ricordi ed esperienze dello stesso Bartolo. Protagonisti sono i migranti, gli abitanti dell’isola, i pescatori, una giornalista, un fotografo. E Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.