Cor 17 maggio 2022 Lega Alghero: urgente problema sicurezza



ALGHERO - «Altro atto incendiario nella notte, pare di natura dolosa, anche stavolta a danno di un imprenditore che ha un locale nel centro storico a pochi giorni da quello accaduto in un capannone anch’esso a danno di una azienda locale. La Lega Alghero esprime solidarietà e vicinanza a chi ha subito questi gesti e ribadisce ancora una volta che la presenza capillare delle forze dell’ordine, non solo in pattuglia ma anche a piedi, nella nostra città e un impianto di videosorveglianza cittadino non sono più procrastinabili ma urgenti e imprescindibili in primis per i propri cittadini e imprenditori ma anche per la sua vocazione turistica. Non ci stancheremo mai di ribadire che Alghero deve restare fuori da questi episodi di criminalità e vivere serena come ha fatto fino a poco tempo fa». Parole del Commissario Cittadino Lega, Angelo Cubeddu. Le sue dichiarazioni arrivano a breve distanza dalla presa di posizione pubblica del presidente del Consiglio regionale della Sardegna, l'algherese Michele Pais, che condannava l'accaduto ed esprimeva solidarietà a Luca Sacristani [ LEGGI ].