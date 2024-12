Cor 19 maggio 2022 Rebecca Brooks, applausi nazionali L´allieva del della V A Liceo classico di Alghero ha raggiunto la finale nazionale ai concorsi di eccellenza banditi dal Ministero dell’Istruzione. La soddisfazione del corpo docente e del dirigente scolastico, Mario Peretto



ALGHERO - Anche quest’anno il Liceo classico-linguistico “G. Manno” dell’IIS “E. Fermi” di Alghero ha partecipato con i suoi allievi ai concorsi di eccellenza banditi dal Ministero dell’Istruzione. In particolare, gli alunni si sono distinti nelle Olimpiadi di Italiano e in quelle di Lingua e cultura classiche dove Rebecca Brooks della V A Liceo classico ha raggiunto la finale nazionale. Insieme ai compagni dello Scientifico, delle Scienze Umane e del Liceo Artistico, gli allievi hanno raggiunto degli ottimi risultati anche nelle competizioni regionali delle Olimpiadi di Filosofia e nei Giochi della Chimica. Importante riconoscimento anche ai ragazzi che, attraverso la produzione di racconti a carattere storico, nell’ormai consueta partecipazione al Concorso bandito dall’Accademia dell’Arcadia hanno conseguito significativi riconoscimenti: tutti i racconti dei nostri alunni sono stati pubblicati on line e segnalati con menzione speciale. Il Dirigente scolastico prof Mario Peretto ed i docenti dell’Istituto esprimono viva soddisfazione per i successi ottenuti.