S.A. 20 maggio 2022 Frecce Tricolori: divieti in mare ad Alghero La Capitaneria ha emanato un´ordinanza per limitare lo specchio di mare per consentire in sicurezza lo svolgimento dello spettacolo delle Frecce Tricolori



ALGHERO - L’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero ha emanato un'ordinanza per limitare lo specchio di mare per consentire in sicurezza lo svolgimento dello spettacolo delle Frecce Tricolori. Sarà interdetta, dunque, «la zona di mare fino a circa 2.000 metri dalla costa antistante la città, che sarà luogo della manifestazione aerea di venerdì 20 Maggio 2022 (prove) e sabato 21 Maggio 2022, è stata interdetta dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - per motivi di sicurezza della navigazione - alla balneazione, alla navigazione, alla pesca ed a qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare non direttamente legata alle esigenze operative della manifestazione stessa. Nel medesimo arco temporale è vietato l’ingresso e l’uscita di qualsiasi unità navale dal porto di Alghero. Per tutta la durata della manifestazione il perimetro della zona di mare in questione sarà comunque costantemente sorvegliato».