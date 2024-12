S.A. 20 maggio 2022 Porto Torres, voucher per attività sportive e famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza possono ricevere un voucher di massimo 500 euro da utilizzare per attività sportive con un´associazione locale



PORTO TORRES - Le famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza possono ricevere un voucher di massimo 500 euro da utilizzare per attività sportive con un'associazione locale. Il Comune di Sassari, capofila del Plus di cui fa parte anche Porto Torres, ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta alle organizzazioni che vogliono essere inserite nell'elenco dei soggetti che possono accettare questi voucher.



Entro il prossimo 20 giugno, il Comune di Sassari approverà l'elenco delle associazioni sportive che hanno manifestato interesse. A quel punto, i beneficiari sceglieranno liberamente dove "spendere" il voucher assegnato entro il 31 dicembre (salvo proroghe). L'elenco verrà aggiornato periodicamente con eventuali nuove associazioni, che possono presentare manifestazione di interesse in qualsiasi momento.



Tra i requisiti indicati, ci sono l'affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale, oppure essere iscritti al Registro Regionale delle Società Sportive, oppure al Registro del CONI Sardegna; essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; avere sede operativa in uno o più comuni dell’Ambito PLUS (Sassari, Porto Torres, Sorso, Stintino); avere in disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti in regola con la normativa vigente, e funzionali all'attività; disporre di personale qualificato per la disciplina per cui si presenta. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web del Comune di Porto Torres (https://www.comune.porto-torres.ss.it/Servizi/Avvisi-e-scadenze/MANIFESTAZIONE-DI-INTERESSE-RIVOLTA-AD-ASSOCIAZIONI-SPORTIVE-OPERANTI-NELLAMBITO-TERRITORIALE-DEL-PLUS-DI-SASSARI).