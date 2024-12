S.A. 23 maggio 2022 Al Liceo Azuni una targa per Berlinguer Una targa al Liceo Azuni di Sassari per la commemorazione del centenario della nascita di Enrico Berlinguer che si diplomò nel 1940 nell´istituto sassarese



SASSARI - Mercoledì 25 maggio, in occasione del centenario della nascita di Enrico Berlinguer, nella sede centrale di via Rolando del Liceo Azuni di Sassari sarà collocata una targa in memoria dell’illustre ex allievo dell’Istituto in un apposito spazio accanto all’aula magna. La cerimonia di inaugurazione della targa, che rappresenta un omaggio a una delle figure politiche e istituzionali più importanti del ‘900, avrà inizio alle ore 16.15 alla presenza dei figli di Enrico Berlinguer, dei docenti e degli alunni coinvolti per l’occasione, di alcuni rappresentanti delle istituzioni e degli ospiti individuati dagli organizzatori.



Aprirà la cerimonia il Dirigente Scolastico Antonio Deroma, con un ricordo di Enrico Berlinguer studente “azuniano” che si diplomò nel 1940 nonostante la sospensione degli esami di Maturità dopo l’entrata in guerra dell’Italia, con buoni voti finali soprattutto in Storia e Filosofia, le sue discipline preferite. Seguirà la lettura da parte di due studenti del Liceo Azuni di alcuni passi sulle tappe più significative della vita del segretario nazionale del PCI tratti da un libro che gli dedicò un altro grande sardo, l’uomo politico, giornalista e scrittore Giuseppe Fiori. Al termine degli interventi sarà scoperta la targa di commemorazione che, oltre alla dedica della scuola e ai dati anagrafici di Enrico Berlinguer, conterrà una delle frasi più significative del suo pensiero politico. L’iniziativa è stata proposta al Liceo Azuni, che l’ha accolta con entusiasmo, dal “Comitato Berlinguer 100” composto da settanta fra ex docenti ed ex allievi dell’Istituto e da altri cittadini che hanno voluto sostenerla.



I nominativi dei componenti del “Comitato Berlinguer 100” sono i seguenti: Antonio Arcadu, Simonetta Bagella, Rosanna Baiardo, Carla Bassu, Enrica Bonaccorti, Marisa Bonajuto Brigaglia, Franco Borghetto, Francesco Bua, Mario Budroni, Angelo Cadoni, Nicola Cadoni, Barbara Cao, Gianni Caria, Luigi Carlini, Pierfranca Catta, Rosario Cecaro, Gabriella Contini, Costantino Cossu, Cristina Cugia, Alessandro Delitala, Gian Paolo Demuro, Piervanni Depperu, Fulvio Dettori, Alessandro Dui, Franco Ferrandu, Maria Antonietta Foddai, Giuseppina Fois, Paolo Fois, Federico Francioni, Gianni Garrucciu, Gianfranco Giordo, Antonello Grimaldi, Antonio Ligios, Sergio Manca, Luigi Manconi, Giovanni Maniga, Maria Mannuzzu, Salvatore Masala, Antonello Mattone, Gemma Maurizi, Sante Maurizi, Pasquale Maurizi, Guido Melis, Maria Vittoria Migaleddu, Antonio Minisola, Bruno Paba, Sergio Paba, Lia Palomba, Ivan Paone, Caterina Perinu, Maria Lucia Piga, Francesco Pigliaru, Giovanni Pigliaru, Elisabetta Pilia, Franco Pilo, Gaetano Piras, Bianca Pitzorno, Annalisa Poli, Pietro Pulina, Sandro Roggio, Yerina Ruiu, Piero Sanna, Eraldo Sanna Passino, Mario Segni, Francesco Soddu, Pietro Soddu, Maria Usai, Roberto Uzzau, Sergio Uzzau, Massimo Zaniboni.