Cor 28 maggio 2022 «È ora di finirla signor Sindaco» Lelle Salvatore, Christian Mulas e Nina Ansini rompono gli indugi e si scagliano fermamente contro il sindaco di Alghero: oggi a dire basta siamo noi. Si complicano i rapporti all’interno della maggioranza



ALGHERO - «Il gruppo Consiliare UDC,apprende dalla stampa con rammarico le dichiarazioni del Sindaco Mario Conoci, in ordine a quanto accaduto durante l’ultima seduta del consiglio comunale e conseguentemente non può fare a meno di precisare la propria posizione politica nell’ambito della maggioranza, peraltro più volte già sostenuta dal partito. Ribadiamo ancora una volta nello specifico, la volontà di contribuire responsabilmente, a supportare le azioni mirate al bene della città e dei nostri cittadini purché siano frutto di coinvolgimento e condivisione. Rimarchiamo altresì che il gruppo consiliare ad oggi ha contribuito, con senso di responsabilità e lavoro, con la costante presenza in consiglio e nelle commissioni consiliari,rilevabile facilmente dai verbali a garantire lo svolgimento dell’attività amministrativa con proposte e progetti. Pertanto non si comprende lo sbotto impulsivo del Sindaco nei confronti, solo ed esclusivamente,dei consiglieri dell’Udc per la mancanza del numero legale. Si precisa inoltre, tra l’altro, che la discussione e votazione sulla deroga al piano commerciale dei suoli pubblici, era stata rinviata per approfondimenti dalla commissione consiliare competente, tenutasi poco prima del consiglio comunale. Precisiamo, ancora, per quanto riguarda le richieste di rappresentatività nei posti di governo, avanzate dal partito, che queste sono state sempre reiterate perché ritenute giuste e proporzionate al consenso ottenuto e alla rappresentanza consiliare. Oggi a dire ” Basta”, siamo noi sig Sindaco, non accettando dopo tre anni di amministrazione che qualcuno possa ritenersi autorizzato a pensare di poterci relegare ad un modo di fare servile.» Lelle Salvatore, Christian Mulas e Nina Ansini rompono gli indugi e si scagliano fermamente contro il sindaco di Alghero: oggi a dire basta siamo noi. Si complicano i rapporti all’interno della maggioranza.