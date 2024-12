S.A. 30 maggio 2022 Apre la prima palestra letteraria a Cagliari La sede sarà il teatro degli Intrepidi Monelli, nel quartiere di Sant’Avendrace. Un quartiere di periferia che accoglierà chi si sente spesso alla periferia del mondo editoriale: gli autori esordienti e gli aspiranti scrittori



CAGLIARI - Sarà inaugurata a Cagliari lunedì prossimo, 6 giugno 2022, la prima Palestra Letteraria in Italia, uno spazio fisico e permanente dedicato a chi vuole scrivere. La sede sarà il teatro degli Intrepidi Monelli, nel quartiere di Sant’Avendrace. Un quartiere di periferia che accoglierà chi si sente spesso alla periferia del mondo editoriale: gli autori esordienti e gli aspiranti scrittori. «La scrittura è spesso uno sforzo solitario e faticoso – spiega il fondatore, Andrea Melis, poeta e scrittore, autore Feltrinelli che da vent’anni si occupa di scrittura e cultura -. La Palestra Letteraria nasce per trasformarlo in un momento costruttivo, stimolante, divertente in cui crescere e arricchirsi umanamente come persone oltre che come scrittori» afferma l’ideatore.



Proprio come l’istruttore di una vera Palestra Andrea Melis offrirà una serie di “attrezzi” attraverso cui “allenare” il proprio talento. La Palestra Letteraria non intende sostituirsi alle scuole di scrittura esistenti, ma anzi si avvarrà di collaborazioni con docenti e insegnanti esterni che aiuteranno gli iscritti a sviluppare non solo il loro talento, ma anche una professionalità completa rispetto al mondo dell’editoria.



«Ogni mese la Palestra ospiterà autori, editor, agenti letterari, editori, librai e figure di livello internazionale del mondo dell’editoria, perché oltre a esercitarsi nella scrittura è importante acquisire competenze sulla filiera produttiva del libro e su cosa significhi veramente il mestiere dello scrittore – spiega -. Io sarò un “coach” che motiverà singolarmente gli iscritti, li seguirò nei progetti e farò loro delle schede di allenamento, consigliando letture, manuali, film, corsi di scrittura e percorsi che poi saranno condivisi durante gli incontri. Inutile dire che questo è solo l’inizio: la Palestra ha tanti altri progetti che saranno svelati nei 4 open day per i quali vi diamo appuntamento dal 6 di giugno».



Il programma prevede nel mese di giugno nei 4 open day gratuiti aperti a tutti (scrittori, giornalisti, lettori, amanti dei libri e semplici curiosi) finalizzati a familiarizzare con lo spazio e incontrare gli ospiti speciali della Palestra. Per 4 lunedì, dalle 19 alle 22, il fondatore Andrea Melis presenterà il progetto e intervisterà autori, registi, agenti letterari, editori, e tante figure di livello internazionale che hanno deciso di sostenere la Palestra.