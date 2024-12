S.A. 1 giugno 2022 Saggi per 120 studenti di Sennori Scuola di Musica Comunale, si conclude l’anno per i 120 studenti. Nei giorni scorsi si sono svolti gli ultimi saggi finali dei corsi



SENNORI - Si sono conclusi con i saggi finali dei 120 allievi i corsi della Scuola di Musica Comunale, organizzati dal Comune in collaborazione con la banda musicale “Città di Sennori” e con la direzione artistica del Maestro Giuseppe Ruiu e il coordinamento di Vannina Fattacciu. I saggi finali sono iniziati il 23 maggio nella sala consiliare del Comune e si sono conclusi ieri con il saggio del corso di Canto moderno che si è tenuto nel giardino del Municipio.



«L'attività della Scuola Civica di Musica ha confermato anche quest'anno il grande successo degli anni precedenti, portando alla luce veri e propri talenti che hanno coltivato con impegno le loro passioni», commenta l’assessora Leonarda Casu. «L'Amministrazione ringrazia per la partecipazione tutti i cittadini che con il loro impegno hanno fatto in modo che la Scuola di Musica sia diventata un punto di riferimento culturale per il territorio. Un ringraziamento particolare va alla coordinatrice del progetto, Vannina Fattacciu, e al Maestro Giuseppe Ruiu per la professionalità e l’entusiasmo dimostrati».



I corsi attivati e seguiti dagli allievi, giovanissimi e adulti, durante l’anno scolastico appena concluso sono stati otto: Chitarra classica (curato dall’insegnante Simone Faedda), Chitarra moderna (Marcello Casu), Piano classico (Irene Dore), Piano moderno (Mario Carta), Violino (Gian Piero Tamponi), Percussioni (Mauro Cau), Basso elettrico (Danilo Mura) e Canto (Enrica Virdis e Rita Penduzzu). I saggi finali, seguito ha un folto pubblico, sono stati un momento emozionante per gli allievi, che hanno avuto modo di esibire il loro talento musicale e i risultati raggiunti grazie alla Scuola di musica.