S.A. 1 giugno 2022 Foto ciclo-diffuse, la mostra a Casa Manno Fotografie inutili è il progetto di Luca Bortolato che si è articolato lungo tutta l´Italia in un percorso in bicicletta che ha toccato vari luoghi dell’arte



ALGHERO - Tappa algherese di Fotografie inutili. Archivio fotografico ciclo-diffuso di Luca Bortolato. L’incontro si terrà sabato 4 giugno, con inizio alle ore 18:00, presso la Sala Multimediale di Casa Manno. Luca Bortolato, con il suo progetto "Fotografie Inutili", sta attraversando la penisola per dare nuovo valore a vecchie foto dimenticate provenienti da album di famiglia.



Fotografie inutili si è articolato lungo tutta l'Italia in un percorso in bicicletta che ha toccato vari luoghi dell’arte. Ogni tappa è diventata teatro di una performance in cui, donando al pubblico vecchie fotografie dimenticate, è stata data loro nuova vita. Disegnando una mappa dei possibili attraversamenti e interrogando le tracce del passato, lo scopo risiede innanzitutto nella sensibilizzazione al pubblico dell’arte per riflettere sulla capacità artistica di produrre nuove narrazioni capaci di interrogare il contemporaneo. Si metteranno in dialogo memorie mai vissute, ereditate ed eterogenee con presenti in avvenire tramite il potere delle fotografie e degli archivi.



Fotografie Inutili vuole inoltre aprire ad una riflessione in cui si ripensi l’archivio fotografico come metodo post-moderno, fonte di ispirazione per la realizzazione di opere che sono sia visive che critiche attraverso pratiche di appropriazione. È il punto di partenza per sperimentare nuovi approcci integrati per raggiungere diversi e molteplici pubblici e per favorire nuove prospettive di archivistica partecipativa. L’archivio viene così concepito come agente attivo che dà forma sia all'identità personale che alla memoria collettiva e culturale.