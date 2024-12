Cor 2 giugno 2022 Ris Experience: pass sold out Le disponibilità sono infatti terminate mercoledì 1 giugno, un giorno prima dello start dell’evento: Sono diciassette le aree esclusive RIS Experience dove il pubblico può seguire da vicino alle Prove Speciali del Rally Italia Sardegna dal 2 al 5 giugno



ALGHERO - Sold out ancora prima che il Rally Italia Sardegna 2022 iniziasse ufficialmente. I pass RIS Experience della tappa italiana del Campionato del Mondo Rally sono esauriti. Le disponibilità sono infatti terminate mercoledì 1 giugno, un giorno prima dello start dell’evento.



Il pubblico ha apprezzato le opportunità offerte dalle tre tipologie di pass previste dall’iniziativa RIS Experience che permettono un accesso esclusivo ai tracciati delle Prove Speciali e esperienze uniche per i tifosi, tanto da acquistare tutti i pacchetti disponibili Gold, Platinum e Black. Sono diciassette le aree esclusive RIS Experience dove il pubblico può seguire da vicino alle Prove Speciali del Rally Italia Sardegna dal 2 al 5 giugno, assistendo ai passaggi più spettacolari dei percorsi di gara.



Oltre alle opportunità fornite dal Gold Experience, con la versione Platinum è garantito l’accesso anche al VIP Paddock nel parco assistenza, alla VIP Lounge e riservato un posto in tribuna durante la cerimonia del podio finale. Il Black Experience aggiunge inoltre un posto nelle cene di gala di giovedì e sabato sera.



