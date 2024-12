Cor 2 giugno 2022 Investiti 3 fratelli, grave 12enne operato d'urgenza Grave incidente nella tarda mattinata di mercoledì ad Alghero, davanti alla Chiesa della Mercede. Uno scooter ha preso in pieno tre fratelli che attraversavano la strada: il più piccolo trasportato d'urgenza a Sassari per un intervento



ALGHERO - Tre feriti, il più grave di 12 anni, trasportato al pronto soccorso di Alghero e poi d'urgenza a Sassari dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale di Sassari: la prognosi è riservata.



E' il gravissimo bilancio dell'incidente che ieri ad Alghero ha visto sfortunati protagonisti tre fratelli, intenti ad attraversare la strada in prossimità della Chiesa della Mercede, sul lato della carreggiata che costeggia l'ufficio postale cittadino in via Giovanni XXIII.



A piombare sui tre ragazzi di 18, 16 e 12anni, uno scooter Honda. Intervenuti sul posto i motociclisti della Polizia Locale di Alghero che hanno eseguito tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione l'accaduto, due ambulanze del 118 e una pattuglia della Guardia di Finanza che si è occupata della viabilità oltremodo caotica.



Nella foto: il luogo dell'incidente ed i soccorsi ad Alghero