E´ Festha Manna a Porto Torres

PORTO TORRES - Ecco il programma degli eventi religiosi, civili e culturali della Festha Manna di Porto Torres in programma dal 3 al 6 giugno. L'evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l'Arcidiocesi di Sassari e la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni.



3 GIUGNO

Ore 19:45 Nuovo appuntamento a San Gavino con il Ciclo Di Conferenze “PRIMAVERA IN BASILICA”. Interverrà Giuseppe Piras con un intervento intitolato ”La Basilica di San Gavino in un inedito disegno del 1832. Brevi annotazioni e spunti di riflessione tra epigrafia, architettura e abbigliamento tradizionale turritano”. In collaborazione con Centro Studi Basilica di San Gavino di Torres, Arxiu de tradicioms, Trexenta Storica, Etnos, Rivista di studi ”Insula Noa”.



DAL 3 AL 6 GIUGNO

Dalle 9 e 30 alle 23 il locale “Il Faro” in piazza Garibaldi ospiterà la Collettiva d’arte figurativa di Salvatore Eletti, Salvatore Maricca e Milvia Pintus.



DAL 4 AL 6 GIUGNO

Nel centro storico si terranno i Mercatini degli ambulanti tradizionalmente legati alla Festha Manna.



Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 22, nel Palazzo del Marchese ci sarà l’esposizione dei cimeli degli ultimi 50 anni di vita degli Scout CNGEI di Porto Torres intitolata “I Nostri Secondi 50 Anni”.



4 GIUGNO

Ore 12:00, Museo Del Porto in via Antonietta Bassu. Inaugurazione dell‘opera pittorica donata alla Città di Porto Torres dall’artista turritano Fanzio in collaborazione con AssoVela.

Ore 17:00 - 19:00 PIAZZA DELLA CONSOLATA Laboratorio per bambini organizzato dalla Biblioteca Comunale e dalla Coop. Comes.

Ore 18:00 - 20:00, Sala Conferenze Museo Del Porto, “Festha Manna Con Gli Scrittori Turritani” in collaborazione con la Fidapa BPW Italy Sezione Porto Torres. Apertura degli stand e presentazione dei volumi di Scrittori turritani e di Autori che hanno trattato nelle loro opere argomenti che riguardano la città di Porto Torres: Melania Delogu, Alessandro Derrù, Glauco Di Martino, Carlo Eletti, Giovanni Manca, Maria Valeria Manconi, Alessandro Marzano, Marco Pireddu, Alessandra Sannino, Dalila Spezziga. L’evento proseguirà il 5 e 6 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.



Ore 20:00 Parrocchia Spirito Santo, veglia di pentecoste con Cresimandi delle quattro Comunità parrocchiali.

Ore 21:00 Teatro Andrea Parodi, Mildred In Concerto.

Ore 22:30, da Sassari partenza del pellegrinaggio notturno verso la Tomba dei Martiri, guidato dall'Arcivescovo Gian Franco Saba. All’arrivo dei pellegrini monsignor Saba presiederà la Santa Messa del Pellegrino (alle ore 03:00 circa).



5 GIUGNO

Tappa a Porto Torres del 5° Campionato del Mondo Di Rally, Rally Italia - Sardegna 2022”

Ore 10:00 - 18:00 Nell’area verde intorno alla Torre Aragonese si terrà l’Estemporanea di Pittura “Porto Torres - La Festha Manna. Nel nome di San Gavino” a cura di Associazione Culturale TNT Global Art.

Ore 18:00 Parco di Balai Celebrazione eucaristica presieduta da don Boniface e concelebrata dai parroci e sacerdoti della città.

Ore 19:00 Partenza della processione dei Simulacri dei Santi Martiri Turritani dal parco di Balai verso la basilica di San Gavino.

Ore 20:00 Nell’area verde intorno alla Torre Aragonese si svolgerà “Note Sotto La Torre”: serata musicale folk con balli sardi “In nome di San Gavino” a cura dell‘associazione Intragnas.



6 GIUGNO

Ore 10:30, nella Basilica di San Gavino messa pontificale presieduta dall’Arcivescovo Gian Franco Saba, con lo scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari.

Ore 21:00 Sotto la Torre Aragonese concerto degli Istentales e dei Modena City Ramblers. Si tratta di una collaborazione cementata nei giorni scorsi con la presentazione del singolo “Sciopero”, scritto insieme e tratto dal nuovo disco della band barbaricina: un brano di grande attualità che rappresenta la dura presa d’atto della drammatica situazione economica in cui versa la nostra società.



EVENTI COLLATERALI

In concomitanza con i diversi appuntamenti, la rete dei commercianti del centro ha organizzato eventi di animazione musicale nei locali cittadini.



Dal 6 Al 17 giugno al Museo Nazionale Antiquarium Turritano, mostra delle opere partecipanti all’Estemporanea di pittura “Porto Torres - La Festha Manna. Nel nome di san Gavino” a cura di Associazione TNT Global Art in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Sardegna.



10 GIUGNO

Ore 17:00 Basilica di San Gavino, ciclo di conferenze “Primavera in Basilica” con Alessandro Soddu del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione. dell’Università degli Studi di Sassari, “Su donnu bonu: Gonnario de Laccon Giudice di Torres”.



17 GIUGNO

Ore 18:00 nella Sala Consiliare nel Comune di Porto Torres, cerimonia di premiazione delle 6 opere vincitrici dell’Estemporanea di pittura “Porto Torres - la Festha Manna. Nel nome di san Gavino”.