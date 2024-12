Cor 2 giugno 2022 Finale regionale per l´U13 femminile dell´Alghero Domenica 5 giugno a Sassari la Pallacanestro Alghero di coach Mannu incontrerà la sorpresa Dinamo 2000 che ha battuto nelle semifinali la Virtus di Cagliari



ALGHERO - Nuova soddisfazione nel team giallo-rosso. La squadra Under 13 della Pallacanestro Alghero disputerà domenica 5 giugno la finalissima regionale femminile avendo vinto anche la seconda partita di semifinale contro il Condor Monserrato con il punteggio di 68 a 31.



La squadra Under 13, così come quella Under 14 sono frutto della preziosa collaborazione tra Pallacanestro Alghero e Basket 90: Domenica 5 giugno a Sassari la Pallacanestro Alghero incontrerà la sorpresa Dinamo 2000 che ha battuto nelle semifinali la Virtus di Cagliari.



"Da parte della Pallacanestro Alghero un sentito ringraziamento a tutti i genitori per il loro inesauribile impegno in un anno così difficile." dice Antonello Muroni, al termine della gara disputatasi al Pala Manchia di Alghero, con l'inno Nazionale primo a della palla a due, in onore del 76° anniversario della Repubblica italiana.



Queste le atlete protagoniste di questa bellissima annata sportiva: Mura Giorgia, Murgia Aurora, Marras Martina, Pischedda Chiara, Chelo Giorgia, Concas Erika, Marogna Rachele,CartaMantiglia Gloria, Sanna Lucrezia, Zoagli Anna, Delrio Giorgia e Cani Noelia. Allenatori: Mannu Martina e Fenu Giulio. Dirigenti: Oggiano Silvia e Succu Maria Giovanna.