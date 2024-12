Cor 4 giugno 2022 Multipiano chiuso, Sartore: pasticcio allucinante Parole del consigliere comunale Pietro Sartore, che ritorna sull´indisponibilità dell´unico parcheggio pubblico del centro cittadino, chiuso ormai dal mese di gennaio, senza che l´Amministrazione abbia trovato soluzioni alternative per venire incontro agli algheresi



ALGHERO - «Non si può più continuare ad abusare della pazienza dei cittadini algheresi in questo modo. Il parcheggio di Piazza dei Mercati è chiuso dai primi giorni di gennaio per un enorme pasticcio di Conoci e compagni che, come già raccontato, si sono dimenticati di rinnovare il certificato di prevenzione incendi che stava scadendo. Secondo le promesse da marinaio dell'Amministrazione, dopo l'esecuzione di non si sa bene quali maestose opere, il parcheggio sarebbe dovuto essere riaperto il primo di maggio. Arrivato maggio, però, l’Amministrazione ha comunicato che l’apertura sarebbe stata posticipata al primo giugno. Oggi intanto è quattro di giugno e il parcheggio è ancora chiuso e la cosa è ancor più deplorevole in quanto, visto che questi sono i giorni del Rally, anche il parcheggio di piazzale della Pace risulta inutilizzabile e così i parcheggi disponibili sono ancor di meno. A questo punto sarebbe, proprio, interessante capire dove, secondo il sindaco Conoci, dovrebbero parcheggiare gli algheresi che risiedono o lavorano nel centro città o che per una qualunque necessità si devono recare in centro. Una situazione allucinante della quale ancora una volta, come loro abitudine, i nostri Amministratori non sembrano per nulla preoccupati. Ora speriamo che l’apertura avvenga a breve, ma non essere riusciti a garantire il parcheggio aperto neppure in questi giorni in occasione del Rally è l’ennesimo risultato di una gestione che, solo eufemisticamente, si può definire approssimativa. Davanti a simile approssimazione in questi tre anni di Amministrazione Conoci gli algheresi hanno, peraltro, dimostrato di avere veramente una pazienza enorme, ma ogni giorno che passa viene sempre più da domandarsi fino a che punto ancora se ne vorrà abusare». Parole del consigliere comunale Pietro Sartore, che ritorna sull'indisponibilità dell'unico parcheggio pubblico del centro cittadino, chiuso ormai dal mese di gennaio, senza che l'Amministrazione abbia trovato soluzioni alternative per venire incontro agli algheresi.