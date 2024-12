S.A. 5 giugno 2022 Si conclude il Rally Italia Sardegna e celebra Ott Tanak Doppietta per Hyundai sul podio con il primo posto e il terzo di Dani Sordo. Secondi Breen-Nagle su Ford. Successo di pubblico per la tappa italiana del WRC, trasmessa in diretta su Rai, Sky e WRC+ All Live. Neuville conquista la Wolf Power Stage. Rovanpera mantiene la testa del campionato



ALGHERO - Ott Tanak e Martin Jarveoja trionfano al Rally Italia Sardegna 2022 su Hyundai i20 N Rally1. Il round italiano del Campionato del Mondo Rally organizzato da Automobile Club d’Italia in collaborazione con Regione Sardegna è stato imprevedibile, con molti colpi di scena nel corso delle quattro giornate di gara per la gioia del pubblico presente e dei numerosi spettatori collegati da casa, grazie all’ampia copertura televisiva assicurata all’evento. Dopo 19 Prove Speciali disputate tra Alghero, sede del quartier generale del rally e del parco assistenza, e Olbia, solleverà la coppa della tappa del WRC l’estone di Hyundai in 03h10’59.1, capitalizzando le ottime prestazioni ottenute negli scratch da giovedì a domenica. Il campione del mondo 2019 ha vinto infatti 9 stage e sarà premiato ai Bastioni Magellano di Alghero.



Con lui sul podio, Craig Breen e Paul Nagle sulla Puma di M-Sport e Dani Sordo e Candido Carrera con Hyundai. Gli irlandesi hanno vinto la sola prova di Tempio Pausania 2 ma non hanno commesso errori, occupando sempre posizioni alte alla fine di ogni scratch. La perizia nella guida ha consentito ai due di sommare le buone prestazioni, occupando quindi il secondo posto a 1’03.2 da Tanak. Un paio di prove vinte nella seconda giornata di gara, invece, per i terzi assoluti Sordo-Carrera che hanno regalato a Hyundai Shell Mobis World Rally Team la doppietta a podio e il successo nella Power Stage. Una tecnica conservativa negli ultimi giri di gara ha ripagato l’equipaggio che ha chiuso il Rally Italia Sardegna con un tempo complessivo di 03h12’32.1, nonostante un grip non sempre ottimale per loro. Sebbene in fondo alla top 5, Kalle Rovanpera su Toyota GR Yaris Rally1, con una strategia efficace, mantiene la leadership del mondiale.



Ott Tanak spiega: «È stato un weekend estremamente stimolante, specialmente da quando è iniziata la nuova generazione ibrida. Sono davvero felice, soprattutto per i meccanici che hanno fatto uno sforzo incredibile alla fine dello scorso anno e all’inizio di questa stagione. Abbiamo fatto alcuni passi in avanti e siamo riusciti a migliorare ma dobbiamo continuare a lavorare, c'è ancora molto da fare». Con le prestazioni di Tanak e Sordo, Hyundai assottiglia infatti le distanze nella classifica costruttori del campionato con Toyota. La casa giapponese mantiene la testa con 200 punti separata ora solo da 39 punti. Cambia invece la top 3 dei driver perché Tanak scalza dal terzo posto del campionato Katsuta. Invariati i primi due posti con Rovanpera (120 punti) e Neuville (65 punti), a tre distanze dall’estone. Il giapponese scivola ora al quinto posto, sorpassato anche da Breen.



La cerimonia ufficiale di premiazione del Rally Italia Sardegna si svolge alle 15, anticipata da un concerto della banda musicale della Brigata Sassari dell’Esercito Italiano. I paracadutisti della Brigata Folgore, con un aviolancio di precisione, portano infatti la bandiera italiana sul palco. Al termine, rispettando la tradizione, tuffo dei vincitori in mare.



CLASSIFICA FINALE RALLY ITALIA SARDEGNA 2022: 1. TÄNAK-JÄRVEOJA (HYUNDAI i 20 N Rally1) in 3:10'59.1; 2. BREEN-NAGLE (FORD Puma Rally1) a 1'03.2; 3. SORDO-CARRERA (HYUNDAI i 20 N Rally1) a 1'33.0; 4. LOUBET-LANDAIS (FORD Puma Rally1) a 2'09.4; 5. ROVANPERÄ-HALTTUNEN (TOYOTA GR Yaris Rally1) a 3'02.8; 6. KATSUTA-JOHNSTON (TOYOTA GR Yaris Rally1) a 4'02.6; 7. GREENSMITH-ANDERSSON (FORD Puma Rally1) a 5'23.5; 8. GRYAZIN-ALEKSANDROV (SKODA Fabia Evo) a 7'37.6; 9. SOLANS-SANJUAN (CITROEN C3) a 8'05.7; 10. HUTTUNEN-LUKKA (FORD Fiesta MkII) a 8'10.8;



CLASSIFICA WRC: 1. ROVANPERA 120pt; 2. Neuville 65pt; 3. Tanak 62pt; 4. Breen 52pt: 5 Katsuta 47pt;



CLASSIFICA WRC2: 1. Rossel 63pt; 2. Gyazin 53pt; 3. Mikkelsen 51pt; 4. Ingram 44pt; 5. Kajetanowicz 38pt



COSTRUTTORI: 1. Toyota Gazoo Racing WRT 200pt; 2. Hyundai Shell Mobis WRT 161; 3. Ford M-Sport WRT 120pt