Il musical Grease alla Forte Arena

SANTA MARGHERITA DI PULA - Grease, il musical tra i musical che ha fatto ballare tre generazioni, l’unico grande spettacolo di Broadway interamente composto su chitarra, prenderà vita il 6 agosto 2022 sul palcoscenico della Forte Arena, il Teatro sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula. In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, è un fenomeno che conta più di 1.800 repliche con 2.000.000 di spettatori a teatro e, dopo uno strepitoso tour invernale nei principali teatri italiani, torna anche in estate nelle principali arene.



Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale. Una magia colorata e luminosa animerà il palcoscenico della Forte Arena il 6 Agosto.



Danny Zuko ha il volto di Simone Sassudelli: classe 1995, formatosi alla SDM – Scuola del Musical di Milano, si perfeziona negli Stati Uniti, dove frequenta alcune tra le migliori accademie teatrali e lavora in importanti produzioni come West Side Story, Victor Victoria, The Producers, Oliver. Al suo fianco, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna di Shawna Farrell, al suo primo ruolo da protagonista.