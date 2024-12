S.A. 6 giugno 2022 Il nuovo libro di Riccardo Frau ad Alghero Venerdì 10 giugno alle 19,30 Riccardo Frau sarà ospite dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano per presentare, insieme a Raniero Selva, il suo nuovo libro "Ali sulla Sardegna



ALGHERO - Venerdì 10 giugno alle 19,30 Riccardo Frau sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano per presentare, insieme a Raniero Selva, il suo nuovo libro "Ali sulla Sardegna. Storia dell’Aero Club di Sassari e cronache dall’Isola" pubblicato da Alfa Editrice. Siamo negli anni del dopoguerra, quando nel nord-ovest dell’Isola si affaccia un fenomeno nuovo, la passione per il volo sportivo, che porta ad incontrarsi personaggi che giungono da percorsi diversi: piloti reduci dalla guerra, giovani cultori di aeronautica e aeromodellisti sognano, intorno ad un hangar di lamiera ondulata e ad un vecchio biplano, la nascita di un club e di una scuola aerea.



Riccardo Frau, avvocato e dirigente bancario, autore di decine di saggi giuridici nell’ambito del diritto civile, bancario e assicurativo, gran parte dei quali pubblicati sulla rivista giuridica dell’Università Bocconi. Socio dell’Aero Club di Sassari all’età di sei anni, ha trascorso l’infanzia volando con diversi piloti citati nella narrazione, trovandosi così ad assistere al momento di maggiore espansione dell’associazione, oltre che alle principali manifestazioni aeronautiche sul territorio.



Dopo la laurea in giurisprudenza, è stato chiamato in Aeronautica Militare, prima all’aeroporto Tommaso Fabbri di Viterbo e successivamente all’aeroporto Mario Aramu di Alghero, dove ha operato presso la Segreteria Comando. Ali sulla Sardegna è il suo secondo saggio retrospettivo, dopo la pubblicazione, nel 2020, di Vintage. Rock e dintorni nella Sassari degli anni ’80, Alfa Editrice.