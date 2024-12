S.A. 6 giugno 2022 Ris Green 2022: Successo prima edizione Successo per gli eventi “green” ad Alghero e all’Ittiri Arena. Conclusa la prima edizione dell’Aci Sport Academy e-green by smart e-cup, si guarda al futuro



ALGHERO - Il futuro è sempre più sostenibile e vedrà i giovani protagonisti. E’ questo il messaggio che si è voluto lanciare quest’anno con gli eventi “green” del Rally Italia Sardegna. L’Academy per i giovani. Ad iniziare dall’Aci Sport Academy e-green by smart e-cup, la prima edizione di un campus innovativo dedicato agli under 18 che si è tenuto all’Ittiri Arena e che ha portato dieci giovanissimi allievi e allieve a scoprire il mondo delle corse in ogni suo aspetto, a bordo delle formative smart e-cup elettriche che danno vita al campionato green in pista e hanno dato spettacolo, a emissioni zero, sugli sterrati sardi nelle due passate stagioni. Non solo l’incontro con la leggenda Miki Biasion, i ragazzi hanno ricevuto la visita anche del presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, che ha certificato la bontà del progetto.



Per i ragazzi è stata una tre giorni intensa all’insegna di lezioni teoriche e pratiche di guida, corsi di setup e meccanica, di relazione ed uso consapevole con i media, di attenzione al fitness e all’alimentazione. Ma c’è stata anche la possibilità di vivere da vicino il Rally Italia Sardegna. Nell’ultima giornata del campus gli allievi hanno visitato il box Toyota e conosciuto il leader del mondiale Kalle Rovanperä. Quella di quest’anno è stata l’edizione zero, la prova generale di un appuntamento che nelle intenzioni di Aci e smart -ecup dovrà diventare un appuntamento fisso per formare i campioni del futuro, come confermato dal Presidente della Commissione Energie Alternative ACI Sport, nonchè Vice Presidente FIA dell'analoga commissione mondiale, Angelo Raffaele Pelillo. “Non posso che essere soddisfatto e felice per questa attività sperimentale, per quanto riguarda i contenuti, l’impegno e la professionalità di LPD Italia – commenta Pelillo – Credo che abbiamo dato una congrua risposta agli intenti di Automobile Club d’Italia e Regione Sardegna, che si sono impegnate profondamente nel coniugare all’attività sportiva i temi di promozione del territorio, dell’ambiente e della formazione dei più giovani”.



«Essere noi, come Ac Sassari, tra i promotori di un progetto pilota come quello dell’Academy è motivo di grande orgoglio – dichiara Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell’Ac Sassari – I ragazzi hanno manifestato grande entusiasmo e siamo contenti della partecipazione e soprattutto per l’importanza di questa iniziativa per il futuro del motorsport, poter instradare questi ragazzi con attività su auto totalmente green. Un ringraziamento ad Aci Sport, alla Regione Sardegna, a smart e-cup, gli organizzatori, e ovviamente al Comune di Ittiri per aver ospitato il campus nell’impianto. Anche per l’Ittiri Arena può essere un’ottima base di partenza per futuri corsi di questo genere». L’Aci Sport Academy era uno dei punti qualificanti degli eventi “green” del Rally Italia Sardegna. Tanti anche gli appassionati e curiosi che hanno visitato il Green Space allestito al Porto di Alghero, con le ultime novità in termini di mobilità a zero emissioni.