S.A. 6 giugno 2022 Sardinia Food Awards, quasi 300 aziende in gara Presentati i Sardinia Food Awards, settima edizione gli Oscar dedicati ai produttori agroalimentari regionali. Termine per le iscrizioni 20 Giugno e Galà di premiazione il 9 Luglio



CAGLIARI - All’Auditorium del Banco di Sardegna in Viale Bonaria a Cagliari è stata presentata la settima edizione dei Sardinia Food Awards di fronte a un parterre di eccezione. L’Assessore all’agricoltura Gabriella Murgia, Il presidente del Gruppo Crai Giangiacomo Ibba, Il presidente della cooperativa Arborea Dott. Remigio Enrico Maria Sequi, Giuseppe Cuccurese Direttore generale del Banco di Sardegna, Ferdinando Secchi Presidente Giurie e Donato Ala Organizzatore e ideatore del progetto. La piattaforma di evento Sardinia Food Awards, patrocinata dal Ministero delle Politiche agricole e dall’Assessorato dell’Agricoltura e Regione Sardegna, continua a crescere in maniera importante e seguita con grande entusiasmo da tanti produttori agroalimentari dell’Isola



Sardinia Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare sardo, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero. Sono ad oggi 286 le aziende che hanno deciso di mettersi in gioco per conquistare il “bollino” che certificherebbe i produttori per le loro realtà aziendali, il territorio e la sostenibilità attraverso i propri prodotti. Per questo l’evento si pone in maniera differente dal mondo dei concorsi tecnici e puramente legati al prodotto, la forza e la caratteristica dei Sardinia Food Awards negli anni è stata proprio quella di portare avanti una mission precisa: promuovere, valorizzare, premiare e creare opportunità di crescita per le eccellenze agroalimentari dell’isola.



Le aziende tramite questo progetto, entreranno in contatto con Buyer Italiani ed esteri sia in Europa che in America oltre che nel canale Horeca decisamente più sensibile alle piccole produzioni di eccellenza. Nella scorsa edizione sono state 256 le aziende iscritte nelle categorie Vino, Olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, bottarga, dolci. Ritorna la categoria Birra Artigianale, categoria “sacrificata” dal covid nella passata edizione. Ci sono alcune novità in merito ai premiati su alcune categorie come l’Olio che ha avuto un boom di iscrizioni con oltre 40 aziende, saranno infatti premiate altre sottocategorie divise per Olio Evo, Dop e Bio.



Anche per il Pane è stato deciso di inserire delle sottocategorie e saranno presenti premi speciali per dare maggiore risalto ai piccoli produttori di eccellenze. Altra novità di quest’anno, saranno alcuni premi speciali e per il miglior Packaging di categoria. Il Patrocinio del MIPAAF ha dato valore al progetto è garanzia per i bollini: un sostegno concreto e diretto. Dal 2020 il Ministero delle Politiche Agricole e forestali è patrocinante dei Sardinia Food Awards, così come la Regione Sardegna anche attraverso il sostegno diretto e concreto dell’Assessora Gabriella Murgia, che ha creduto fin da subito ai SFA riconoscendone un valore assoluto in termini di promozione e valorizzazione del patrimonio agroalimentare sardo.



Continua con grande soddisfazione la sinergia tra SFA e COLDIRETTI proponendo il loro speciale legame con il marchio 100X100 Sardo, ospitando importanti protagonisti che rappresentano la nostra terra in tutto il mondo. Il premio Sardinia Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare sardo, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero. Dalla Regionalità al riconoscimento nazionale: da quest’anno lanciata l’edizione nazionale, la Sardegna agli Italy Food Awards. Termine per le iscrizioni 20 Giugno e Galà di premiazione il 9 Luglio a Is Molas Golf & Resort. Le aziende avranno tempo ultimo per iscriversi nella Categoria agroalimentare di appartenenza fino al 20 Giugno, termine scadenza iscrizioni 2022.