Da Alghero alla Normale di Pisa

7 giugno 2022



ALGHERO - Anche quest’anno, come altri liceali algheresi nei precedenti anni, Walter Noli (nella foto) della classe IV A del Liceo Classico-Linguistico “G. Manno” dell’IIS “E. Fermi” di Alghero parteciperà ai corsi estivi di orientamento universitario che la Scuola Normale di Pisa e la Scuola Superiore S. Anna offrono agli studenti particolarmente meritevoli per vivere un’esperienza qualificante che metta i ragazzi a contatto con realtà significative del mondo universitario e della ricerca scientifica e tecnologica. Nei due anni precedenti, a causa della pandemia, i corsi si sono tenuti on line, mentre quest’anno saranno nuovamente in presenza: gli alunni selezionati fra le classi quarte di tutta Italia nonché fra le scuole italiane all’estero, saranno ospitati gratuitamente per una settimana, in strutture messe a disposizione dalla Normale di Pisa e dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, secondo un programma che alternerà lezioni frontali, dibattiti, seminari di giovani studiosi, incontri informali con docenti e allievi della Normale e della Scuola S. Anna.



Fondamentali per la selezione i risultati particolarmente significativi in specifiche discipline e la partecipazione a concorsi (ad esempio, “Olimpiadi” e “Certamen”), ma anche le motivazioni espresse dallo studente e il profilo elaborato dagli insegnanti che attestano attività e interessi anche extrascolastici, ritenuti meritevoli di considerazione ai fini della selezione. Grande la soddisfazione per questi reiterati successi del Dirigente scolastico prof. Mario Peretto, di tutto il Liceo, ed in particolare degli insegnanti che hanno guidato in questi anni il percorso didattico e formativo dello studente, che avrà l’opportunità di confrontarsi con un ampio panorama di esperienze e temi di studio presenti nel mondo universitario, della ricerca, delle attività istituzionali e professionali, opportunità che certamente gli permetterà di affrontare con maggior consapevolezza le proprie scelte universitarie a conclusione del percorso di studi liceale.



Lo stesso Walter Noli è stato anche eletto in seduta plenaria Presidente della Consulta Provinciale degli studenti-CPS- un organismo istituzionale su base provinciale, composto da due studenti eletti per ogni istituto secondario superiore della provincia. Le consulte danno vita a momenti di coordinamento e rappresentanza a livello regionale le cui istanze si realizzano all’interno di un momento di coordinamento e di rappresentanza a livello nazionale, attraverso il Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta– CNPC- dove hanno l’opportunità di scambiarsi informazioni, ideare progetti integrati, discutere dei problemi comuni delle CPS e di confrontarsi con il Miur formulando pareri e proposte. Complimenti ed auguri di buon lavoro allo studente Walter Noli che a settembre si recherà a Roma per rappresentare le istanze studentesche della sua provincia.