Cor 7 giugno 2022 Winter: Ryanair apre il Cagliari-Genova Novità in casa Ryanair dall´aeroporto di Cagliari per la prossima stagione invernale. In vendita il volo con l´aeroporto di Genova, sarà bi-settimanale il venerdì e la domenica



CAGLIARI - Volerà il venerdì e la domenica il nuovo volo per la prossima stagione winter. Si tratta del Cagliari-Genova marchiato Ryanair, da qualche giorno in vendita sul circuito della low cost irlandese. Il nuovo collegamento sarà operato due volte alla settimana nelle giornate di venerdì e domenica, favorendo così gli spostamenti tra la Sardegna e la Liguria nei lunghi weekend invernali. Il volo sarà operativo dal 30 ottobre 2022.