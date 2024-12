S.A. 10 giugno 2022 Baia delle Ninfe nel fine settimana

Oltre 60 auto storiche ad Alghero Settimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS che avrà luogo il fine settimana dell’11 e 12 giugno



ALGHERO - E’ stata presentata ad Alghero l’edizione numero XVII della Baia delle Ninfe, settimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS (campionato italiano regolarità auto storiche ) 2022. Dopo il grande successo della passata edizione, svolta in periodo pandemico, c’è grande attesa per la manifestazione di regolarità che avrà luogo il fine settimana dell’11 e 12 giugno, organizzata dall'ACI Sassari retta dal presidente Giulio Pes di San Vittorio con il supporto dell’A.S.D. Riviera Sport e in calendario nazionale ACI Sport. Alla presenza dell’amministrazione Comunale sono stati svelati i dettagli della competizione che segue a poca distanza temporale il Rally Internazionale di Sardegna che ha fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio, facendo anche registrare un incremento del 26% di traffico passeggeri all’aeroporto di Alghero rispetto al 2019, in un periodo pre stagione estiva, così come sottolineato dal sindaco Mario Conoci.



«Alghero - ha detto il sindaco Conoci - prosegue la promozione del territorio e con gli eventi motoristici, dopo il grande riscontro del Rally mondiale che ha dato risultati straordinari in termini di presenze turistiche, nel solco di un connubio importantissimo tra Aci Sassari, Aci Sport, Regione Sardegna, Comune di Alghero. Alghero vuole crescere, come comunità ma vuole anche essere una delle vetrine più importanti della Sardegna, e questi eventi, come la XVII edizione della Baia delle Ninfe aggiungono prestigio all’offerta turistica della città e della regione». Visibilmente soddisfatto il presidente dell’ACI Sassari Giulio Pes di San Vittorio che ha sottolineato l’alto impegno organizzativo della manifestazione.



«Sembra ieri - spiega Pes - quando con un gruppo di amici ci inventammo delle prove di regolarità sul territorio. Da allora sono passate ben 17 edizioni di cui due di campionato italiano. Abbiamo un totale di 60 iscritti tra i quali moltissimi equipaggi che, dopo l’anno scorso, hanno evidentemente deciso di tornare. Abbiamo studiato un percorso che permette di visitare il territorio di Alghero e la riviera del Corallo, ma anche la splendida strada Alghero - Bosa, riuscendo a far vedere il nostro territorio». Domenica confermata la partenza dai bastioni ed arrivo alla Corte Rosada, strepitoso quartier generale della manifestazione. Nelle prossime ore saranno resi noti gli iscritti alla manifestazione. La XVII edizione della Baia delle Ninfe sarà inoltre trasmessa in televisione nell’ambito di un servizio televisivo del Magazine ACI Storico sempre sul canale 228 della piattaforma SKY su ACI Sport TV.