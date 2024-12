S.A. 13 giugno 2022 U14, Pallacanestro Alghero campione regionale La Pallacanestro Alghero è Campione Regionale per la 2° volta in questo anno sportivo, oltre al titolo tegionale Under 13 femminile di Coach Mannu è arrivata la meritatissima vittoria in finale anche dell´ Under 14 di Coach Fenu



ALGHERO - Si è conclusa un’altra stagione sportiva incredibile, fantastica, ricca di emozioni con tanti riconoscimenti personali e di squadra. La Pallacanestro Alghero è Campione Regionale per la 2° volta in questo anno sportivo, oltre al titolo tegionale Under 13 femminile di Coach Mannu è arrivata la meritatissima vittoria in finale anche dell' Under 14 di Coach Fenu.



«Ci portiamo a casa la consapevolezza che il lavoro paga e che i risultati non arrivano per caso: dietro i 2 titoli Regionali c’è un lavoro costante in palestra e una organizzazione che per il basket femminile non è seconda a nessuna in Provincia e in Sardegna. Non è probabilmente un caso se queste finali regionali disputate dopo due anni di pausa viene vinta oggi dalla stessa società che aveva vinto l’ultima prima della sospensione, segno di una continuità e di un lavoro che, con le mille difficoltà che tutti conosciamo, è proseguito anche nei mesi più bui, quando il ritorno sui campi sembrava una prospettiva lontanissima» il commento della società.



«Quella di oggi è una vittoria delle nostre famiglie che hanno creduto e continuano a credere nel progetto tra la Pallacanestro Alghero e il Basket 90 Sassari, due realtà attive sul territorio provinciale e regionale da oltre 30 anni accomunate dall’utilizzo della Metodologia del Modello Minibasket Cremonini-Regis modello e metodologia riconosciuti validi a livello culturale e scientifico in tutta Europa e che hanno permesso negli anni la crescita di gruppi Minibasket importanti arrivati alle finali Nazionali».



L’obiettivo finale è quello di far crescere nel rispetto delle regole del gioco, in un contesto di sereno divertimento e di irrinunciabile solidarietà di gruppo, ogni singola atleta che, accolta fin dal Minibasket, possa far parte di un settore femminile interamente creato dal Basket 90 e dalla Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero, ma è soprattutto una vittoria delle nostre piccole guerriere. Per loro quello di oggi è solo il primo capitolo di una storia ancora tutta da scrivere, ma siamo certi che si porteranno dentro per sempre la gioia di questi momenti ed il legame speciale che si è creato con le compagne.



Tanti e qualificati gli attori che hanno permesso questa splendida annata sportiva: dagli Allenatori Fenu Giulio e Mannu Martina alle grandi Dirigenti M.Giovanna Succu e Silvia Oggiano, i nostri grandi Genitori. Ora è ufficiale la Pallacanestro Alghero parteciperà alla Coppa di Lega Femminile riservata alla categoria U14 dal 25 al 30 giugno a Firenze, di fatto la Manifestazione che sostituisce le finali Nazionali di categoria. Finale Regionale Under 14 Femminile Pallacanestro Alghero-S.Salvatore Selargius 105-43



1° tempo 31-19 , 2° tempo 23-9, 3° tempo 34-9,4° tempo 17-6

Tabellini Pallacanestro Alghero : MURA , MURGIA 30, PIRAS 6, MARRAS 1, NIEDDU L. 18,CHELO , COSSU 9, NIEDDU M.4, SANNA 5, MULAS 4,DELRIO, OLANDI 28.

Coach Fenu Giulio , Mannu Martina

Tabellini S.Salvatore Selargius :Coinu 7,Zimmai 1,Romeo, Pilia, Ruggeri 5, Corongiu 13, Locci 2,Piras 8, Piccioni,Onnias 1, Franzoni, Delogu.

Arbitri Dettori di Sassari e Pittora di Nuoro