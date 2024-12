S.A. 13 giugno 2022 Covid-19, quarta dose per soggetti fragili Si tratta della cosiddetta seconda dose booster ed è riservata ai soggetti di età uguale o superiore agli 80 anni e ai soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni che presentino i fattori di rischio



PORTO TORRES - Al via a Porto Torres la somministrazione delle quarte dosi del vaccino anti-covid. Si tratta della cosiddetta seconda dose booster ed è riservata ai soggetti di età uguale o superiore agli 80 anni e ai soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni che presentino i fattori di rischio. La quarta dose verrà somministrata dal personale della Asl di Sassari nei locali del Servizio di Igiene Pubblica di Porto Torres sito in via Lombardia 12, martedì 14 e mercoledì 15 giugno dalle 15 alle 18, il 21 e il 22 giugno (sempre 15-18). La seconda dose booster (quarta dose), va effettuata a distanza di almeno quattro mesi (120 giorni) dal primo booster.



I soggetti a rischio per cui è consigliata sono coloro che soffrono di fibrosi polmonare idiopatica, malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia, scompenso cardiaco in classe III o IV NYHA, pazienti post-shock cardiogeno, Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni, diabete tipo I, Diabete tipo II in terapia con almeno 2 farmaci con il diabete o con complicanze, morbo di Addison, panipopituitarismo, cirrosi epatica, Ictus con compromissione dell'autonomia, stroke nel 2020-21, stroke antecedente al 2020 con ranking > 3, talassemia major, anemia a cellule falciformi, altre anemie gravi, fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità (BMI >35), disabili gravi ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3.Chi avesse contratto l'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo è esonerato dall'effettuare la seconda dose booster (quarta dose). Nel corso della seduta vaccinale potranno comunque essere sottoposte a vaccinazione anche persone che abbiamo necessità di effettuare la prima dose booster (terza dose).