Sassari, Alghero, Ozieri: sindaci testimonial dei vaccini
S.A. 19:19
Sassari, Alghero, Ozieri: sindaci testimonial dei vaccini
Il primo a sottoporsi al vaccino il sindaco della città metropolitana di Sassari, Giuseppe Mascia. Nei prossimi giorni sarà la volta del sindaco di Alghero, Raimondo Caciotto, e del Comune di Ozieri con l’assessora ai Servizi sociali, Margherita Molinu
Sassari, Alghero, Ozieri: sindaci testimonial dei vaccini

SASSARI - La Campagna di vaccinazione antinfluenzale della Asl di Sassari conquista tre testimonial d’eccezione: i rappresentanti delle amministrazioni comunali delle città sede di Distretto sanitario. Il primo a sottoporsi al vaccino il sindaco della città metropolitana di Sassari, Giuseppe Mascia. Nei prossimi giorni sarà la volta del sindaco di Alghero, Raimondo Caciotto, e del Comune di Ozieri con l’assessora ai Servizi sociali, Margherita Molinu.

“Io mi vaccino perché ho cura di me stesso e perché ho a cuore le persone più fragili che vivono intorno a me”. Questo l’appello che il primo cittadino sassarese ha voluto lanciare oggi alla popolazione dopo essersi sottoposto alla somministrazione. L’intento della campagna che vede gli amministratori testimonial straordinari è quello di ricordare l’importanza di vaccinarsi con l’obiettivo di rafforzare il messaggio di prevenzione e responsabilità nei confronti della popolazione più fragile, in particolare anziani e persone con patologie croniche.

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le persone che corrono il maggior rischio di andare incontro a complicanze come conseguenza della malattia; durante tutta la campagna, oltre al vaccino antinfluenzale verranno offerte anche le vaccinazioni: anti covid, anti pneumococco, anti herpes zoster. Ci si può vaccinare in uno dei 9 Ambulatori vaccinali della Asl di Sassari diffusi sul territorio. Per prenotare la vaccinazione è sufficiente contattare il numero verde 800334466, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00; dal Proprio Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta che ha aderito alla campagna, o in assenza di questi dei medici degli Ascot; in una delle Farmacie del territorio che hanno aderito alla campagna.
7 novembre
Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro
7 novembre
Incendio cabina Enel ad Alghero
6 novembre
Alghero festeggia la sua centenaria



