S.A. 13 giugno 2022 Legambiente, premio al vino sassarese Successo per Festambiente la manifestazione nazionale di Legambiente. Più di 200 vini iscritti provenienti da tutte le Regioni d’Italia, 5 dalla sola Sardegna. Miglior vino per rapporto qualità prezzo a Fattorie Isola



CAGLIARI - La rassegna degustazione nazionale dei vini biologici e biodinamici di Legambiente spegne trenta candeline con numeri da record. Sabato 11 giugno, si è svolta a Rispescia, Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente, nella quale sono stati consegnati i riconoscimenti ai produttori dei vini per le categorie: bianchi, rosati, rossi giovani, rossi affinati, da uve di vitigni autoctoni, spumanti, dolci, miglior abbinamento con piatti vegetariani e vegani, miglior rapporto qualità/prezzo. L’iniziativa ha incassato un successo mai visto prima in termini di iscrizioni: più di 200 vini iscritti provenienti da tutte le Regioni d’Italia, 5 dalla sola Sardegna.



A precedere la cerimonia di consegna delle targhe ai produttori dei vini selezionati, la conferenza “Dall'approvazione della legge sul biologico allo sviluppo della filiera sostenibile in agricoltura”, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Legambiente Agricoltura. Il vino Cannonau di Sardegna DOP 2021 delle Fattorie Isola di Luigi Cuccaru di Sassari è stato selezionato come vino per il miglior rapporto Qualità/Prezzo.



«Il successo della manifestazione - ha detto Ignazio Cirronis responsabile Agricoltura Legambiente Sardegna - e la partecipazione dei viticultori biologici della Sardegna sono una testimonianza concreta dello sviluppo dei vini bio anche in Sardegna, Non a caso la filiera vitivinicola biologica è uno dei perni delle attività del BioDistretto Sud Sardegna ed Arcipelago del Sulcis cui anche Legambiente aderisce insieme da una sessantina di aziende biologiche ed alle organizzazioni agricole della Sardegna».