S.A. 13 giugno 2022 Trofeo Italia: Davide Belli fai il bis a Ittiri A vincere il Trofeo Italia della cittadina del sassarese è il pilota di Latina Davide Belli per la seconda volta consecutiva, su Formula Gloria



ITTIRI - Davide Belli fai il bis a Ittiri e vince il 23° Slalom Seredda-Ittiri - Trofeo Italia. Una gara combattuta tra le tredici birillate della storica Seredda-Ittiri ieri mattina. A vincere il Trofeo Italia della cittadina del sassarese è il pilota di Latina Davide Belli per la seconda volta consecutiva, su Formula Gloria. Sul podio al secondo posto Enrico Piu (Formula Gloria), al terzo Fabio Angioj (Radical Motorsport).

Nella Top Ten: 4° posto per Pier Raffaele Marcello (Formula Gloria), 5°: Enea Carta (Radical ProSport), 6° Luca Tilloca (Sport TAG), 7° Giovanni Cannoni (Elia Avrio), 8° Angelo Fois (AF1), 9° Andrea Acquas (Global GT Lights) e al 10° posto Roberto Idili (Kawasaki IR Sport).



L’organizzazione dell’associazione Sportiva Dilettantistica Ittirese Sport Motoristici, presieduta da Maurizio Piu, si è rilevata ancora una volta perfetta in ogni suo ambito. La gara è stata diretta

dall’esperienza del direttore Francesco Resti, già profondo conoscitore di questo percorso.



I 58 iscritti hanno affrontato una bella lotta tra le affollate classi di questa ventitreesima edizione. Lo slalom è valevole anche per il Campionato regionale Delegazione Sardegna Aci Sport con un

coefficiente di ben 1,75. Lo storico percorso, ricavato sulla strada statale 131BIS, lungo circa 4 km e intervallato da 13 birillate, ha offerto negli anni grande spettacolo da parte dei tanti piloti isolani e non. Le quattro manches, di cui una di ricognizione, hanno fatto divertire il numeroso pubblico che mancava ormai a tempo a causa della pandemia da Covid-19.



Nella foto: il vincitor Davide Belli