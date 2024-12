Cor 15 giugno 2022 Calcinacci sull´Alghero-Sassari Tragedia sfiorata martedì mattina, sulla strada che conduce Sassari ad Alghero. Un’auto è stata colpita dai calcinacci caduti dal cavalcavia lungo la 4 corsie. Urgente messa in sicurezza



ALGHERO - Tragedia sfiorata, questa mattina, sulla strada che conduce Sassari ad Alghero. Un’auto è stata colpita dai calcinacci caduti dal cavalcavia lungo la 4 corsie. Tanta paura per il conducente, che fortunatamente è rimasto illeso insieme ai passeggeri. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia stradale, il personale Anas e i vigili del fuoco, che hanno chiuso una corsia destra e messo in sicurezza l’area.