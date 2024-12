S.A. 15 giugno 2022 Barbariciridicoli, via al festival itinerante In cartellone una lunga serie di spettacoli teatrali con 24 date, con inizio il 18 giugno prossimo, che affronteranno temi sociali alternati con momenti di spensieratezza e comicità.



SASSARI - Piccoli paesi e grandi offerte culturali. È questa la formula che per quest’estate vede la collaborazione tra la compagnia teatrale dei Barbariciridicoli e le amministrazioni comunali di Ottana, Austis e Sennariolo, assieme alla amministrazione comunale e proloco di Alà dei Sardi. In cartellone una lunga serie di spettacoli teatrali con 24 date, con inizio il 18 giugno prossimo, che affronteranno temi sociali alternati con momenti di spensieratezza e comicità. Quattro rassegne teatrali a cui si aggiungeranno inoltre una serie di date extra, inserite in quello che è un vasto programma di circuitazione degli spettacoli della Compagnia in tutta la Sardegna.



«Sardigna Teatro Festival raggruppa sotto un unico titolo quattro diverse rassegne teatrali – spiega il direttore artistico Tino Belloni - alcune consolidate alcune alla prima edizione, organizzate dalla Compagnia nel periodo che va dal 18 giugno al 28 agosto in 4 piccoli borghi della Sardegna interna e centrale: 24 eventi da realizzare nei comuni di Ottana (Ottana EstaTEatro, IX edizione), Sennariolo (Sennariolo Teatro, II edizione), Austis (Isteddas de Teatru, I edizione) e Alà dei Sardi (Alà dei Teatri, I edizione). Sarà innanzitutto il Festival del Teatro sardo, perché sui palcoscenici sotto le stelle dei quattro Comuni partecipanti si alterneranno alcun delle principali compagnie e i più qualificati artisti del panorama teatrale professionale della Sardegna, dando uno spaccato ampio della creatività dei nostri artisti teatrali. Ma sarà soprattutto un Festival territoriale che coinvolge e rende protagoniste le aree interne della Sardegna centrale, nell’ottica di un servizio volto alla crescita sociale e culturale dei cittadini residenti in queste zone disagiate e soggette a spopolamento, ma anche ai fini di un contributo sinergico alla promozione turistica del territorio attraverso una proposta unitaria e qualificata».



Tutti gli eventi saranno gratuiti, e dopo gli spettacoli il pubblico potrà conoscere meglio gli artisti grazie ad un incontro con gli spettatori che si terrà subito dopo ogni singolo evento e che sarà condotto dal direttore artistico del Festival Tino Belloni.

Il programma del Festival improntato prevalentemente (ma non solo) al genere comico e ad un carattere popolare (con spettacoli di piazza rivolti a un pubblico indifferenziato e quindi a tutti) avrà come grande protagonista la Compagnia I Barbariciridicoli, ma ci saranno anche Tragodia, Il Crogiuolo, L’Effimero Meraviglioso, i Figli d’Arte Medas, Theandric, gli Intrepidi Monelli (con Marta Proietti Orzella), Nicola Cancedda, La gatta sul tetto che scotta, Sa Brulla, Zamu e Thomas, il regista cinematografico Antonio Sanna e la poetessa Gloria Zoroddu.