S.A. 15 giugno 2022 Rally storico: Sergio Farris ci riprova L´ appuntamento per il 5°round del tricolore Rally storico 2022, che Farris affiancato da Pirisinu disputeranno con la Porsche 911 carrera Rs di gruppo B



SASSARI - Sergio Farris al giro di boa del campionato italiano rally storico è pronto per continuare la sfida sulle prove Biellesi, impegnato in svariati fronti, Campionato Italiano Velocità Montagna con la Lola Fa30 del Team Dalmazia, Campionato Italiano Rally storico col Porsche 911 Rs gruppo B. Il Driver Sassarese portacolori dell Aci di Sassari già 9 volte vincitore di titoli Nazionali in salita e già protagonista del campionato Rally storico con due 4° posti Assoluti in terra Sarda al Costa Smeralda Storico e in Sicilia al Targa Florio, ad un soffio dalla 3° assoluto.



L' appuntamento per il 5°round del tricolore Rally storico 2022, che Farris affiancato da Pirisinu disputeranno con la porsche 911 carrera Rs di gruppo B. Preparata dal team Guagliardo capitanato dal Patron Mimmo Guagliardo Manager e Pilota di spessissimo rilievo. La nuova sfida del pilota alfiere del Team Autoservice e della Scuderia Speedmotor di Gubbio si giocherà altri punti sulla 5° gara stagionale, su 8 appuntamenti di campionato e si apre affiancato dai suoi sponsor: Fuchs Titan Lubrificanti, Sardegna Turismo, Guidicar srl, Loriga Trasporti, Sorgente Solare Costruzioni, Impresit impianti Tecnologici, Florgarden, Serigrafika, S.T.A. e servizi, La Sassarese Gomme, Automobile club Sassari, Sergio Farris Motori srl.



«Il nostro obbiettivo è continuare ad acquisire più feeling con la vettura e cercare di portarla al limite più in fretta possibile. Guardiamo la classifica in maniera positiva perché avendo solo disputato 2 appuntamenti su 4 siamo 1°nella classe j/1 oltre 1600, 2° nel 4° Raggruppamento, 3° Assoluti U40, 8° Nella Generale. Quindi tireremo le somme a fine campionato quando tutti gli altri dovranno fare due gare scarto, noi Le abbiamo a nostro malgrado già scartate» commenta Farris.