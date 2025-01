Cor 16 giugno 2022 Porto Torres: studio epidemiologico L´iniziativa - nata dalla collaborazione tra ATS Sardegna, Assessorato Regionale alla Sanità, Istituto Superiore di Sanità e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna - era stata fortemente sollecitata dalla precedente amministrazione comunale



PORTO TORRES - Sabato 18 giugno alle 10 nella Sala Filippo Canu verranno presentati i risultati dello studio epidemiologico condotto per descrivere il profilo di salute della popolazione di PortoTorres, con una particolare attenzione alle condizioni ambientali associate alle contaminazioni di origine industriale. L'iniziativa - nata dalla collaborazione tra ATS Sardegna, Assessorato Regionale alla Sanità, Istituto Superiore di Sanità e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna - era stata fortemente sollecitata dalla precedente amministrazione comunale. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook "Città di Porto Torres".



Il sindaco Massimo Mulas invita la popolazione a partecipare in presenza o in remoto: «Credo sia un'occasione importante per iniziare ad avere delle risposte che aspettavamo da tempo. Abbiamo sostenuto il progetto perché crediamo fosse giusto conoscere i risultati su mortalità, ricoveri ospedalieri e incidenza tumorale relativi solo alla nostra città e non a tutta l'area vasta come era accaduto in passato. Il 18 conoscerò i risultati dell'indagine in contemporanea col resto della popolazione. Rispetto al passato, l'Industria è sottoposta a maggiori vincoli e controlli ma è fondamentale approfondire il profilo di salute della popolazione per pianificare con maggiore consapevolezza l'eventuale futuro industriale di Porto Torres. Su un tema così importante credo sia fondamentale che tutta la nostra comunità sia informata».