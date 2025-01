Cor 16 giugno 2022 Calvi, Montesu e Serio revisori al Parco Eletti i nuovi revisori del Parco Regionale di Porto Conte in occasione dell´ultima seduta. Approvato anche il Rendiconto finanziario delle polemiche



Prigionette, esclusi dalla rete regionale e oggetto di aspre polemiche [ ALGHERO - Claudio Calvi, Eliana Montesu e Francesco Serio sono i nuovi revisori del Parco Regionale di Porto Conte. Sono stati eletti mercoledì in occasione della riunione dell'Assemblea svoltasi a Tramariglio. In apertura di seduta, come richiesto da alcuni consiglieri, si è parlato dell'ultima querelle che ha visto contrapposto il Parco con Forestas sulla questione dei sentieri di, esclusi dalla rete regionale e oggetto di aspre polemiche [ LEGGI ]. A seguire l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 con i soli voti dei consiglieri di maggioranza presenti e le nuove polemiche che l'atto si è portato dietro: nove membri dell'assemblea, infatti, poche ore prima della riunione avevano reiterato la richiesta di dimissioni del direttore e del management per quella che è stata definita una «pessima gestione» [ LEGGI ].