Gli Argonauti presentano Siegfried

SASSARI - Gli Argonauti, il gruppo artistico di ricerca fondato da Enrico Fauro, tiene alto il nome dell’Italia all’estero. Il 24 maggio scorso è avvenuta la première assoluta del loro film “SIEGFRIED”, una produzione Italia-Austria-Francia. Il film ha debuttato, tra importanti critiche dai toni entusiastici, nel più importante cinema di Salisburgo, con l’introduzione di Renate Wurm. Madrina dell’evento è stata Johanna Paulus, moglie del noto e premiato regista austriaco Wolfram Paulus, venuto a mancare un anno fa. Sotto le migliori stelle quindi si apre il nuovo filone artistico di questo gruppo poliedrico, costituito da 7 artisti di grande carattere e provenienti da differenti ambiti del sapere.



SIEGFRIED è un lavoro incentrato sulle origini del mito e le sue corrispondenze psicanalitiche nell’ambito degli studi di C.G.Jung. Il film coniuga temi e suggestioni differenti in un unico intreccio: dall’architettura gotica, al sogno, dalla simbologia degli Arcani Maggiori allo schema del Viaggio Eroico. E per finire, i temi più cari agli Argonauti: l’alchimia e la filosofia antica.

Gli Argonauti da settembre scorso hanno scelto Salisburgo come quartier generale della loro intensa attività. In un solo anno hanno debuttato con lo spettacolo “Alchemistisches Requiem”, in una delle più prestigiose sedi del Festival di Salisburgo, prodotto due libri, organizzato due seminari di simbologia per il Castello di Hellbrunn, partecipato ad un convegno mondiale a Phoenix in Arizona, e prodotto numerosi interventi artistici, performances e collaborazioni con artisti di grande importanza e orchestre.



Ma ora, dopo il debutto del SIEGFRIED a Salisburgo, arrivano in Italia per far dono del proprio lavoro alla terra da cui hanno spiccato il volo. Il film sarà presentato a Sassari il 20 giugno in occasione di un grande gala di beneficienza in favore della Fondazione Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare A.R.M.R. presso il Cinema Teatro Astra. La vocazione di A.R.M.R. si può riassumere in una frase: “la ricerca progetta il futuro, la conoscenza, l’aiuto e la speranza”. La missione degli Argonauti abbraccia in pieno questi valori e si affianca perfettamente alla finalità benefica dell’evento. Successivamente gli Argonauti, che rientreranno in Italia in occasione del film, ripartiranno subito dopo per il loro secondo lavoro cinematografico in Islanda. Il titolo di questa nuova opera è PARSIFAL, una produzione Italia-Austria-Islanda, e sarà presentata a Salisburgo a dicembre di questo stesso anno.