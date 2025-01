S.A. 20 giugno 2022 Triathlon del Gennargentu: i vincitori Cinquantaquattro, i partecipanti alla gara di cross country organizzata sul Lago di Gusana dalla Three-Experience. Tutti i vincitori nelle diverse categorie



FONNI – Pronostici rispettati, nella prima edizione del Triathlon del Gennargentu Cross Country, nuovo appuntamento del calendario regionale della Federazione Italiana Triathlon (Fitri), organizzato dalla Three-Experience Asd, con il patrocinio dei comuni di Fonni e Gavoi e la collaborazione dell’Enel e di settanta volontari. Sono stati i grandi favoriti alla vittoria, Ruslan Farci tra gli uomini ed Eleonora Peroncini tra le donne, a prevalere nella suggestiva cornice naturale del lago di Gusana, dove 54 atleti (di cui quarantasette uomini e sette donne) si sono presentati domenica mattina, per affrontare un percorso ad alto tasso tecnico e ad altrettanto alte temperature: 1000 metri di nuoto, 24 km di mountain bike e 6 km di corsa su sterrato, reso più complesso e avvincente dalla presenza di ostacoli naturali sul percorso e dal passaggio sulla diga del lago.



Nella classifica generale e categoria maschile, prova autoritaria di Ruslan Farci (Karel Sport), che si è presentato all’appuntamento fresco di titolo mondiale junior di triathlon cross, ottenuto due settimane fa in Romania. L’atleta della Karel Sport ha primeggiato in ogni frazione, chiudendo il percorso in 1h58’14”. Alle sue spalle Fabio Galassi (Imola Triathlon, 2h 00’49”), che ha ripreso quota dopo una partenza in seconda linea, come accaduto a Simone Cossu (CF Costaovest): per lui, start in nona posizione e recupero fino al terzo posto con il tempo di 2’09”54.



Nel raggruppamento femminile, l’azzurra e campionessa del mondo di specialità Eleonora Peroncini (Valdigne Triathlon) ha fatto pesare la sua esperienza, facendo il vuoto. La sua performance (2h25’43”) le ha anzi permesso di combattere ad armi pari con molti tra gli uomini, piazzandosi 17a nella classifica generale. Con lei, sul podio rosa sono salite Laura Tonelli (Atlpulatri, 3h15’28”) e Tiziana Salaris (Tri Team Sassari, 3h16’22”). Decisivo, per delineare le posizioni di vertice, il secondo giro di corsa che ha rimescolato le carte in gioco e negato il podio ad Agnese Fadda (Tri Nuoro), seconda fino a quel momento. «Un plauso alla Three-Experience che, oltre alle gare su strada organizza anche gare cross portando atleti di livello internazionale, un valore aggiunto e di buon auspicio per rendere l’evento di livello internazionale - ha sottolineato Carlo Spanu, presidente del comitato regionale Fitri, “ora guardiamo oltre Tirreno, ai campionati italiani Lovadine dove la Sardegna porterà almeno trenta atleti, di cui sedici correranno quattro staffette con le altre regioni, uniti sotto il drappello dei Quattro Mori».



Nella foto: le premiazioni