S.A. 20 giugno 2022 Neonata trovata morta in casa: autopsia Oggi l´autopsia al Policlinico di Monserrato sulla neonata di Burgos, partorita in casa e trovata senza vita venerdì pomeriggio, cinque giorni dopo la nascita, in apparente stato di denutrizione



SASSARI - Una neonata di cinque giorni è stata trovata morta a Burgos, in provincia di Sassari, dopo essere stata partorita in casa. A dare l'allarme al 118 la madre 28enne della piccola quando ormai non c'era più nulla da fare.



Tra le ipotesi del decesso il denutrimento della bambina. Intanto i familiari presenti: la madre, i genitori e la sorella sono stati indagati dalla Procura di Nuoro per abbandono di incapace.



Oggi è in programma al Policlinico di Monserrato l'autopsia. Il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha conferito l'incarico per l'esame necroscopito al medico legale Alberto Chighine.