S.A. 20 giugno 2022 Cottarelli presenta il suo libro a Villanova A Villanova Monteleone Carlo Cottarelli inaugura la Rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire”. Appuntamento il 25 giugno



VILLANOVA MONTELEONE - Prenderà il via il 25 giugno 2022 a Villanova Monteleone la Rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire” inserita nel Festival “La cultura oltre i confini”. Ad aprire questi appuntamenti estivi sarà il professor Carlo Cottarelli che presenterà il suo libro “All'inferno e ritorno, per la nostra rinascita sociale ed economica”. L'incontro, organizzato dall’Associazione Culturale Interrios con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova e con la collaborazione con la libreria Il Labirinto di Alghero e di VillanovaCarni, si terrà il 25 giugno 2022 a Villanova Monteleone alle 19:00 nella piazza Raimondo Piras adiacente Su Palatu.



Carlo Cottarelli dopo aver lavorato nella Banca d'Italia e all’ Eni è stato nello staff del Fondo Monetario Internazionale, dirigendo il Dipartimento di Finanza Pubblica dal 2008 al 2013. E’ stato Commissario Straordinario per la revisione della spesa, nominato dal Governo Italiano dall'ottobre 2013 al novembre 2014. Dal mese di novembre 2017 dirige l'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano e insegna all'università Bocconi. Ha scritto numerosi articoli e libri accademici. Il 28 maggio 2018 fu nominato Presidente del Consiglio incaricato dal Presidente Sergio Mattarella, per guidare un governo ad interim che avrebbe portato l'Italia verso nuove elezioni.



In questo libro Carlo Cottarelli vuole offrire una guida della nostra ricostruzione economica ma anche un'idea per il futuro dell'Italia, a partire da tre parole d'ordine: uguaglianza di possibilità, merito e solidarietà. Il professore dialogherà con i giornalisti Massimiliano Rais e Davide Mosca sugli argomenti del libro e saranno inoltre affrontato il tema sulle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla guerra in corso in Ucraina. Gli saranno poste anche delle domande quali: come andrà affrontato l’aumento delle bollette di gas ed elettricità; gli interventi del Governo saranno influenzati dai limiti della finanza pubblica per fronteggiare la nuova crisi dopo quella del covid; saranno sufficienti le misure messe in campo dal governo per sostenere le l'economia a seguito della crisi Ucraina; ci saranno conseguenze nel nostro paese a causa delle ultime raccomandazioni pubblicate giorni fa dalla commissione europea a proposito di debito pubblico.



Nella foto: Carlo Cottarelli