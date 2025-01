S.A. 20 giugno 2022 Distretti rurali, incontro a Monte Minerva Tra attività legate alla biodiverstià, arte & spettacolo, storia e archeologia produzioni locali e artigianato, si è preso lo spunto per delineare lo stato dell´arte dei distretti rurali della Sardegna e costituire la consulta regionale del distretti rurali



VILLANOVA MONTELEONE - Domenica, nella sala convegno del CEAS dell'Oasi di Monte Minerva a Villanova Monteleone, si è tenuto il convegno sui "Distretti Rurali, strumenti partecipativi di sviluppi delle comunità rurali" alla presenza del presidente del Consiglio Reg Michele Pais, la Dott.ssa Cireddu Dirigente Ass Agricoltura RAS, Vide Pres Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo Ignazio Garau. Pres.ti DD Ogliastra Michele Ruiu, Barbagia Efisio Arbau, Nord Sardegna Fabio Albieri, Vincenzo Ligios DR Villanova e diversi distretti rurali costituendi e costituiti.



Nella cornice del fine settimana del Monte Minerva tra attività legate alla biodiverstià, arte & spettacolo, storia e archeologia produzioni locali e artigianato, si è preso lo spunto per delineare lo stato dell'arte dei distretti rurali della Sardegna e costituire la consulta regionale del distretti rurali, organo fondamentale per una strategia di sviluppo coordinata rivolta ai portatori di interesse di tutti i territori della Sardegna.



La Consulta Regionale dei Distretti avrò la funzione oltre che di coordinare le attività del territorio regionale, interfacciarsi con la consulta nazionale, le consulte delle altre regioni d'italia, e creare un canale di collegamento privilegiato con gli uffici regionali dedicati. Il prossimo appuntamento è fissato per il 1 luglio con l'adunata a Firenze di tutte le consulte regionali dei distretti d'Italia per una fase di networking e di confronto su strategie e contenuti delle varie filiere coinvolte.



Nella foto: un momento dell'incontro