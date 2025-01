S.A. 20 giugno 2022 Accademia Olearia conquista l´Oriente Due Medaglie d’Oro in Asia: a Pechino nel China International Olive Oil Competition, il più importante concorso del paese legato all’oro verde,e in Giappone all’Olive Japan 2022



ALGHERO - Accademia Olearia da anni porta in alto lo stendardo dell’Olio Evo DOP Sardegna, un cammino segnato all’insegna della continua ricerca non solo della qualità ma, anche dell’innovazione e della tutela dell’ambiente, ed oggi vede gratificato il suo duro lavoro arrivando al vertice dei più importanti concorsi mondiali. Sostenibilità e tradizione, sono questi i focus che hanno visto nascere l’olio extravergine di oliva Bio Dop Sardegna, un prodotto ricco sia nei profumi, con note di carciofo e cardo, sia nel gusto deciso dove l’amaro ed il piccante si incontrano.



Questo impegno è stato premiato ricevendo due Medaglie d’Oro in Asia: a Pechino nel China International Olive Oil Competition, il più importante concorso del paese legato all’oro verde, che quest’anno ha compiuto 17 anni ed è noto per essere un punto d’incontro dove si ritrovano le eccellenze provenienti da tutto il pianeta e vengono giudicate da una giuria di fama internazionale; in Giappone durante l’Olive Japan 2022, un risultato importante assegnato da una nazione notoriamente vocata alla costante ricerca dell’alta qualità. Ed è sempre nel paese del Sol levante che un altro olio extravergine di oliva Dop Sardegna, il Riserva del

Produttore, frutto della selezione di solo cultivar autoctone e raccolte ancora verdi, che è stato premiato al Japan Olive Oil Prize con il più alto riconoscimento, il Best in Class nella categoria D.O.P. Italia.



Ogni prodotto, ogni ingrediente, ogni bottiglia racchiude uno scorcio della nostra terra, ed il Dop Sardegna è l’olio che meglio rappresenta lo spirito sardo ed anche quest’anno, ha ricevuto oltre al Presidio Slow Food il prestigioso riconoscimento di Gran Olio Slow, assegnato solo agli oli extravergine di oliva eccellenti capaci di emozionare. Una lunga lista di premi che continua ad impreziosirsi anno dopo anno. Tuttavia, per la famiglia algherese, il premio è soprattutto un altro: «Il miglior riconoscimento per l’Accademia Olearia è dato dai numerosi consumatori che giornalmente scelgono e utilizzano gli oli extravergine della nostra produzione» affermano i Fois. «I riconoscimenti ufficiali sono il nostro omaggio a questo territorio ricco di storia e di tradizione, del quale orgogliosamente condividiamo la passione, con le sue emozioni, attraverso le nostre produzioni».



Nella foto: Antonello e Alessandro Fois