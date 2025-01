Cor 23 giugno 2022 Tappa sassarese del Road to Maker Faire Sardinia Lo spazio I-LAB della Camera di Commercio di Sassari, in via Roma, ha ospitato il Maker Faire, un evento interamente dedicato all´ innovazione digitale. In un incontro partecipato, interessante e ricco di spunti.



SASSARI - La tappa sassarese del Road to Maker Faire Sardinia, ha centrato l'obiettivo di offrire una panoramica trasversale sulle principali innovazioni di settore legate al mondo della digital fabrication: costruzioni, agricoltura, ICT e artigianato. Temi trattati sono stati i processi di ripolarizzazione digitale sul territorio, la prototipazione rapida nella produzione hardware, il ruolo delle faires per scuole, imprese e NEET, la riscoperta della manualità e dei lavori artigianali tradizionali, i contributi camerali a favore della digitalizzazione delle imprese e l'importanza della formazione continua a scuola e nelle aziende. In un pomeriggio completamente dedicato all’innovazione digitale.



Road to Maker Faire Sardinia è un tour di quattro tappe nei capoluoghi di provincia sardi. Le quattro iniziative anticipano il Grande Opening - MAKER FAIRE SARDINIA, in programma dal 1 al 3 luglio a Olbia presso il Museo Archeologico. E’ un evento che facilita e racconta l’innovazione tecnologica connettendo le persone e le idee. L’iniziativa intende promuovere e diffondere la cultura dell’Open Innovation consentendo al sistema produttivo di ricorrere a idee, soluzioni, strumenti e competenze tecnologiche che arrivano da più parti, attraverso una connessione virtuosa tra innovatori, creativi, startup, aziende, studenti, Università e Istituti di ricerca.



«L'innovazione resta un elemento cardine nelle politiche camerali - ha detto il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti - e sia le attività di divulgazione e il nuovo bando voucher lo dimostrano ampiamente. Credere nell'adeguamento tecnologico non significa più pensare al futuro ma guardare concretamente al presente». Nel corso dell'incontro, arricchito da una serie di interventi legati ad esperienze sul campo, è stato lanciato il nuovo bando voucher camerale che finanzia, con contributi a fondo perduto e nel rispetto dei regolamenti “de minimis”, l’acquisizione di servizi di consulenza e/o formazione e l’acquisto di beni e servizi strumentali che abbiano come finalità l’introduzione in azienda delle tecnologie abilitanti I4.0. Bando attivo dal 23 giugno al 22 luglio.