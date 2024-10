S.A. 11 luglio 2022 Sterilizzazioni, nuovo bando a Sassari Le domande pervenute saranno prese in considerazione sulla base dell’ordine di arrivo e del reddito Isee 2022 che non deve essere superiore a 20mila euro e il contributo varierà da 180 euro per i cani di sesso femminile e 100 per i cani di sesso maschile



SASSARI - Incentivare le sterilizzazioni dei cani per combattere il randagismo. È la scelta fatta dall'Amministrazione comunale di Sassari che ha riproposto la campagna per incentivare le sterilizzazioni attraverso l’erogazione di un contributo per sterilizzare i cani di proprietà, con la possibilità di scegliere il veterinario di fiducia. L'aiuto economico, prevede un contributo di 180 euro per i cani di sesso femminile ed 100 per i cani di sesso maschile.



La sterilizzazione dei cani è uno dei pilastri fondamentali per la lotta al randagismo. Le domande pervenute saranno prese in considerazione sulla base dell'ordine di arrivo e del reddito Isee 2022 che non deve essere superiore a 20mila euro. I richiedenti dovranno essere residenti a Sassari, avere un cane microchippato e iscritto nella BDR (Banca Dati anagrafe canina Regionale). Avranno diritto di precedenza, le istanze delle aziende agricole sia per i cani femmina sia per i maschi. I proprietari con due cani potranno avere il contributo in prima battuta per i cani femmina e nel caso in cui residuino dei fondi anche per il secondo cane femmina o maschio.



Le persone interessate dovranno trasmettere via pec o e-mail al Settore Ambiente e Verde pubblico il modulo, scaricabile dal sito www.comune.sassari.it, compilato e sottoscritto, insieme alla copia del modello Isee, del documento di riconoscimento del proprietario e tesserino sanitario e anagrafico del cane e della nomina del veterinario che eseguirà l'intervento, controfirmata dal professionista. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario del cane, dietro presentazione di fattura del veterinario e certificazione di quest'ultimo dell'avvenuto intervento.