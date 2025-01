Cor 27 giugno 2022 Scalo Tarantiello, situazione grave Indecente e inammissibile. La foto che immortala la grave situazione igienico-sanitaria in prossimità dell´ecobox situato allo Scalo Tarantiello in zona portuale è vergognosa



ALGHERO - Ore 16.53. Inammissibile e indecente la situazione poco distante dal porto ad Alghero. Fetore e mosconi tra i numerosi rifiuti abbandonati in prossimità dell'ecobox allo Scalo Tarantiello: bottiglie di plastica e vetro, scatoloni, contenitori in polistirolo di generi alimentari e tanto altro. Inutile sottolineare la gravità che simili situazioni generano, ancor più in un luogo così frequentato. Da qualche giorno l'Amministrazione comunale algherese ha annunciato il pugno di ferro nei confronti dei responsabili del decoro degli ecobox - le strutture autorizzate all'esterno dei pubblici esercizi per contenere i rifiuti - sarà importante che s'inverta immediatamente un'abitudine tanto indecorosa.