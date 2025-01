S.A. 27 giugno 2022 Wheelchair Alghero, oggi al via nuovo Open Nel tabellone maschile, parte bene Luca Arca, testa di serie numero 2, che supera in due set il giapponese Kawai. Nel secondo turno affronterà Dario Benazzi



ALGHERO - Appena archiviato l'Alghero Open, è iniziato lunedì il Riviera del Corallo Open, secondo torneo internazionale di wheelchair tennis organizzato dall'Asdc Sardinia Open sui campi del Tc Alghero, e targato “èambiente”. Nel tabellone maschile, parte bene Luca Arca, testa di serie numero 2, che supera in due set il giapponese Kawai. Nel secondo turno affronterà Dario Benazzi, che ha battuto nel derby italiano Andrea D'Agostini. Successi azzurri anche per Salvatore Vasta (su Paolo Tontodonati), Edgar Andres Scalvini Lozano (su Giovanni Pilia) e Giovanni Zeni (su Gianluca Mantini).



Nel femminile, tre italiane ai quarti di finale, tutte contro teste di serie: Giulia Valdo (che batte Francesca Baldini e sfiderà la numero 1 Emmanuele Morch), Maria Paola Tolu (in tre set su Roberta Faccoli, ora avrà l'olandese Lizzy De Greef, numero 4 del seeding e vincente nell'Alghero Open) e Marianna Lauro (che ha approfittato del forfait della svizzera Annabelle Ribaud e ora giocherà contro la numero 2 Britta Wend).



Nei Quad, il numero 1 Alberto Saja entra in gioco contro Davide Giozet (che ha battuto Massimo Girardello). Nei quarti di finale anche Gianluca Giovagnoli (che gioca contro lo svedese Anders Hard, testa di serie numero 4 e vincitore dell'Alghero Open) e Alberto Corradi (che esordisce contro la numero 2, Mika Ishikawa).



Nella foto: Luca Arca