S.A. 29 giugno 2022 Open-Trofeo Florgarden verso finali Entra nel vivo il torneo di tennis all'Accademia Tennis Sassari. Le giocatrici e i giocatori che partecipano alla competizione sono in tutto 148



SASSARI - Il 2° “Accademia Open-Trofeo Florgarden” si avvicina alle fasi conclusive: sui campi in greenset dell’Accademia Tennis Sassari in via Rockefeller, venerdì 1° luglio dalle 16.00 si giocheranno le semifinali maschili e, a seguire, la finale femminile; sabato 2 luglio alle 9.30 si disputerà la finale maschile. Dopo il successo della prima edizione del 2021 - conclusa con le vittorie di Barbara Dessolis (TC Cagliari) su Corinna Dentoni e di Michele Fois (TC Alghero) su Andrea Calcagno - gli organizzatori hanno voluto riproporre alla Sassari tennistica un evento di primo piano, grazie al supporto del main sponsor Florgaden. Sale ancora il montepremi, che quest’anno raggiunge i 4mila euro equamente distribuiti tra il torneo maschile e quello femminile. Le giocatrici e i giocatori che partecipano alla competizione sono in tutto 148.



Se possibile, il livello dei partecipanti è ancora più alto rispetto allo scorso anno: testa di serie numero 1 è ancora la toscana 2.3 Corinna Dentoni (CT Bari), ex numero 132 del mondo, vincitrice di 9 titoli ITF in singolare, due volte nel tabellone principale del Roland Garros; confermata anche la presenza della campionessa in carica Barbara Dessolis, 20 anni, 2.4 ma soprattutto numero 1145 della classifica mondiale (recentemente capace di spingersi fino al secondo turno del tabellone principale in uno dei tornei da 25mila dollari a Santa Margherita di Pula). Sia Corinna Dentoni che Barbara Dessolis esordiranno in campo giovedì. Nel torneo può dire la sua anche la terza testa di serie, Marcella Dessolis (in campo mercoledì 29), 17 anni, classifica FIT 2.5, numero 981 dell’ITF junior ranking. Le sorelle nuoresi tesserate con il TC Cagliari, allieve dell’Accademia lombarda Vavassori, sono in buona compagnia, assieme all’argentina Candela Bugnon (TC Cagliari, 2.7, n. 1264 WTA in doppio), Francesca Mostallino (2.8 TC Cagliari), Roberta Sechi e Carolina Cicu (2.8) della Torres Tennis.



Tra i ragazzi, spiccano dal TC Terranova di Olbia Giuseppe La Vela (1456 ATP, 2.2) e Matteo Masala (2.5), Giulio Colacioppo (2.2, n. 295 ITF), il 2.6 Andrea Calcagno (TC Moneta) e i 2.8 Alexander Fragasso (TC Porto Torres), Matteo Mura, Marco Pinna e Andrea Cherchi della Torres Tennis. Il tabellone di quarta categoria ha preso il via il 20 giugno; a seguire, sono andati in scena i giocatori e le giocatrici di terza categoria, e martedì 28 giugno è iniziato il tabellone di seconda categoria. Il “II Accademia Open – Trofeo Florgarden” è un lavoro di squadra: guidato dalla Direttrice tecnica del circolo Linda Ferrando (ex n. 36 del mondo), sotto la supervisione della Giudice di gara Sara Pinna, il torneo si avvale dell’esperienza di Carlo Piu e di Mino Piu, divenuto nel 1973 il primo Maestro di tennis in Sardegna.



Nella foto: Barbara Dessolis