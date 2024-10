Cor 2 luglio 2022 Sigarette vietate in spiaggia a Porto Torres Una specifica ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mulas impone il divieto di fumo nelle spiagge di Porto Torres dal 1° luglio al 31 ottobre: tutela della salute pubblica e rispetto dell´ambiente



PORTO TORRES - Dal 1° luglio al 31 ottobre sarà vietato fumare in tutte le spiagge del Comune di Porto Torres e gettare rifiuti prodotti dal fumo in mare e negli arenili. Lo ha disposto il sindaco con un'ordinanza firmata oggi.



Il provvedimento è stato adottato per due ragioni: da un lato tutelare la salute pubblica proponendo un'azione di contrasto al tabagismo e di prevenzione delle patologie che colpiscono i fumatori attivi e passivi; dall'altro per evitare il degrado e il danno ambientale provocato dalla cattiva abitudine di gettare i mozziconi per terra: i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente come la nicotina, il polonio 210, composti volatili tossici, il catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa e così via. La violazione di questa ordinanza - salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell’ambiente, igiene pubblica - è punita con sanzioni amministrative da 25,00 a 500,00 euro.



«Con questo provvedimento applichiamo anche a Porto Torres regole adottate in tantissimi comuni - dichiara il sindaco Massimo Mulas -; è un peccato che sia necessaria un'ordinanza per ottenere comportamenti rispettosi del prossimo dell'ambiente ma siamo certo che in questo modo sarà possibile rendere ancora più decorose e accoglienti le nostre belle spiagge».